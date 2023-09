Saison in Hankensbüttel beendet: Knapp 42.000 Besucher im Waldbad

Im Hankensbütteler Waldbad ist die Saison beendet: Das Team vor Ort und die Mitwirkenden im Rathaus freuen sich über den Besuch von knapp 42 000 Gästen. Der durchwachsene Sommer habe sich in der Statistik nicht merklich durchgeschlagen, so Samtgemeindebürgermeister Henning Evers. © Gades, Manfred

Hankensbüttel – Die Saison ist vorbei: Das Hankensbütteler Waldbad ist nun geschlossen. Nach einem verregneten und dennoch überdurchschnittlich warmen Sommer wurden insgesamt knapp 42 000 Gäste verzeichnet.

Die Einrichtung beendete die Saison am vergangenen Sonntag bei sonnigen 25 Grad. Auch wenn der September noch ein paar warme Tage bereithält, ist die frühzeitige Schließung nötig. In Kürze sollen die Vorbereitungen für den Bau der Wasserrutsche am Nichtschwimmerbecken beginnen.



„Schaut man in die Statistik, kann man mit knapp 42 000 Besuchern und rund 1600 verkauften Saisonkarten den doch sehr durchwachsenen Sommer nicht erkennen. Wir haben uns über jeden Badegast gefreut“, sagt Samtgemeindebürgermeister Henning Evers. Badbetriebsleiter Richard Matis richtet den Dank im Namen aller Beteiligten an die Mitwirkenden im Waldbad und im Rathaus, an die DLRG-Ortsgruppe mit ihrem neuen DLRG-Häuschen im Waldbad, den Förderverein, das Bistro-Team und an die treuen Badegäste.



Das Feedback ist laut Matis und Evers durchweg positiv: Die Besucherinnen und Besucher seien zufrieden gewesen und hätten sich über mehr Ordnung und Sicherheit gefreut. „Das Waldbad Hankensbüttel ist eine Perle und ein wirklicher Anziehungspunkt in unserer Region“, sagt Matis. Rundum sei es eine gelungene Saison gewesen.



Mit der Flyer-Aktion zum Anfängerschwimmkurs sowie dem vereinfachten Anmeldeverfahren meldeten sich in dieser Saison 90 Kinder zu dem Kurs an. Rund 70 Kinder schlossen die „Seepferdchen“-Prüfung erfolgreich ab, sie sind nun ans Wasser gewöhnt und verfügen über die nötigen Grundlagen. Weitere 20 Kinder haben ebenfalls viel dazu gelernt, sind aber motorisch oder vom Alter her noch nicht so weit gewesen. Insgesamt gab es dieses Jahr 157 Abnahmen von Seepferdchen bis Gold im Waldbad. Damit trägt es seinen Teil zur Schwimmsicherheit bei Kindern und Erwachsenen bei.



Das Waldbad-Bistro, das im Frühjahr energetisch saniert wurde, bleibt in der Nebensaison länger offen. Es hat mittwochs bis freitags von 17 bis 21 Uhr, donnerstags von 11.30 bis 14 Uhr sowie samstags und sonntags von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet.