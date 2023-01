Anstellung von Putzkräften bei der Samtgemeinde Hankensbüttel?

Von: Pascal Patrick Pfaff

Viereinhalb neue Stellen für Reinigungskräfte sieht die Samtgemeinde vor. © Fabian Strauch

Samtgemeinde Hankensbüttel – Bekanntlich obliegt die Reinigung von Liegenschaften der Samtgemeinde Hankensbüttel einer externen Firma. Ausgenommen ist hiervon neben der turnusmäßigen Glasreinigung nur diejenige im Rathaus sowie der Grundschule Sprakensehl. An der Gesamtsituation soll sich jedoch etwas ändern. Samtgemeindebürgermeister Henning Evers brachte daher auf der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses einen Antrag ein, wonach die Reinigungskräfte wieder bei der Samtgemeinde angestellt sein sollen. Unterstützung gab es von den Ausschussmitgliedern; daran änderten auch mehrere Enthaltungen nichts.



Kosten für Putzdienst steigen kontinuierlich

Mit dem Antrag einher geht auch die Bestrebung, viereinhalb zusätzliche Vollzeitstellen schaffen zu wollen. Ein Sachverhalt, der auch im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 auftauchen soll. Gründe für die Verwaltungspläne sind sowohl finanzieller als auch personalpolitischer Natur. So machte Evers darauf aufmerksam, dass sich nicht nur der Aufwand, sondern auch die Kosten für die in Rechnung gestellten Leistungen erhöht haben: Von knapp 128 000 Euro im Jahr 2020 auf etwas mehr als 146 000 Euro in 2021 und über 101 000 Euro für 2022 mit Stand vom 31. Juli. Es sei anzunehmen, dass das jährliche Gesamtfinanzvolumen für die Reinigung von Liegenschaften bald die Grenze von 200 000 Euro übersteigen wird – eine laut Evers „mittelfristig nur unsicher kalkulierbare Größe“.



Bei einer angenommenen Kalkulation von 140 wöchentlichen Reinigungsstunden (ausgenommen das Waldbad) betrügen die Personalkosten bei viereinhalb Vollzeitstellen 202 500 Euro plus 20 000 Euro für die zu beschaffenden Reinigungsmittel und -geräte.



In puncto externes Personal hat sich laut Evers zuletzt gezeigt, dass mit den zur Verfügung gestellten Dienstleitungen „nicht die gewünschte Flexibilität gewährleistet werden kann.“ Will heißen: Vertretungen im Krankheits- oder Urlaubsfall sind nicht immer einfach zu finden gewesen. Mit von der Verwaltung angestellten Reinigungskräften sei dies jedoch einfacher.



Inge Elvers vom Bündnis 21 konnte dem Antrag viel abgewinnen: „Wir haben den Vorstoß vom Bürgermeister wohlwollend aufgenommen. Ich finde es wichtig, dass die Mitarbeiter in die Samtgemeinde eingebunden werden. Sie gehören dazu.“ Irmgard Pfeffer (Bündnis 21) hat mit vielen Putzkräften gesprochen – und festgestellt, dass die derzeitige Situation nicht optimal ist: „Es hat was mit dem Selbstbewusstsein der Frauen gemacht, dass ihr Bereich ausgelagert wurde.“ Sie freue sich deshalb darüber, dass die Sache durch den Antrag nun auf einen anderen Weg gebracht werden soll. Evers fand anschließend klare Worte, befürwortete nachdrücklich, dass die Putzkräfte „auf dem Gehaltszettel der Samtgemeinde stehen“. Es sei selbstverständlich, dass alle Reinigungskräfte auch bei Veranstaltungen der Samtgemeinde dabei sind – etwa bei Festen.



Diskussion auch heute im Samtgemeinderat

Aus dem Rund kam indes die Frage auf, wie die Übergangszeit besetzt wird, bis die viereinhalb Vollzeitstellen geschaffen sind. Evers verwies dabei nochmals auf die wöchentliche Reinigungszeit in Höhe von 140 Stunden – freilich eine Variante. Es gebe drei Berechnungsmodelle; und dies sei eine mögliche Kalkulation. Die Verwaltung wolle den Rahmen ausschöpfen, der den Bedarf deckt – und setze das „mit dem nötigen Fingerspitzengefühl“ durch.



Eine endgültige Entscheidung zum Thema wird es jedoch erst während der heutigen Sitzung des Hankensbütteler Samtgemeinderats geben. Dieser trifft sich ab 19 Uhr im Steimker Schützenhaus.