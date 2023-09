Plädoyer für Mitbestimmung am Hankensbütteler Gymnasium

Von: Pascal Patrick Pfaff

Beteiligten sich an der Podiumsdiskussion (v.l.): Ernst Dieter Meinecke (CDU), Friedrich Lührs (FDP), Anna Fischer (SPD) und Anke Reinemann (Grüne). Robert Preuß (AfD) und Samtgemeindebürgermeister Henning Evers sind nicht auf dem Bildausschnitt zu sehen. © Pfaff, Pascal Patrick

Hankensbüttel – Mit ganz grundsätzlichen Fragen – nämlich etwa wie der politische Alltag der Parteienvertreter in den kommunalen Gremien oder der Verwaltung aussieht oder wie sinnvoll es für die Jugend ist, sich für ihre eigenen Belange einzusetzen – sind gestern Schülerinnen und Schüler des Hankensbütteler Gymnasiums in die politische Woche gestartet.

Noch bis Freitag wird es in diesem Rahmen darum gehen, in Diskussionen herauszuarbeiten, wie die junge Generation ihr Mitbestimmungsrecht wahrnehmen kann, warum Wählen wichtig ist oder was eigentlich der Begriff „Demokratie“ bedeutet.



Vertreter aus allen Fraktionen

Den Auftakt machte gestern eine Podiumsdiskussion, an der fünf Vertreter aus den jeweiligen Kreistagsfraktionen sowie Henning Evers, Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister, teilnahmen.

Vor den Augen von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 7 bezogen diese zunächst Stellung zur Frage, wovon Politik lebt und an welchen Orten beziehungsweise Momenten sie greifbar wird.



Evers beantwortete die erste Frage mit einem Zitat des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt: „Die Demokratie lebt vom Kompromiss. Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen.“

Es gehe demnach um Austausch und Diskussion zwischen politischen Vertretern – „solange, bis eine gemeinsame Lösung gefunden ist“.



Diesen Ball nahmen auch Ernst Dieter Meinecke (CDU) und Friedrich Lührs (FDP) auf. Letzterer betonte, dass Mandatsträger in einer besonderen Art mitwirken an politischen Entscheidungen, indem sie den Bürgern vor Ort immer als Ansprechpartner dienen.



Anna Fischer (SPD) ergänzte, für wie wichtig sie den „Faktor Mensch“ erachtet. So liege es an jedem selbst, mitzugestalten. „Wer da ist und etwas sagt, entscheidet mit. Wer nicht da ist, nicht.“

Anke Reinemann (Grüne) nutzte diese Aussage für ein Plädoyer an die Schülerinnen und Schüler: „Mischt euch ein. Nutzt die Zeit jetzt, solange ihr im Leben noch nicht so viel Verantwortung tragt.“

Der Übergang zur Frage, wie und wo Politik greifbar wird, ist an dieser Stelle fließend gewesen. Robert Preuß von der AfD benannte in diesem Zuge das Jugendparlament, für das der Gifhorner Stadtrat auch ein Budget bereitgestellt habe: „Die jungen Leute kennen manche Details, von denen die Lokalpolitiker gar nicht wissen. Etwa in Bezug auf einen Skatepark. Die Jugend kann mithelfen, Ideen zu entwickeln.“

Politik sei auch ein Ort, der von den Jungen lebe. In dieselbe Kerbe schlugen auch Meinecke, Fischer und Reinemann, die Beispiele aus der Alltagswelt der Lernenden anführten.



So seien bei der Entscheidung des Kreistags zum Bau der Turnhalle am Gymnasium auch Wünsche der Schüler und Lehrer eingeflossen, wie Meinecke sagte.

Fischer ermutigte dazu, in öffentliche Sitzungen zu gehen, um Anregungen etwa zu Spielgeräten oder Parkplätzen kundzutun oder sich die Diskussion darüber anzuhören.



Globaler Klimastreik als politisches Statement

Und Reinemann erkannte Politik – die sie selbst als die Möglichkeit versteht, „Verhältnisse zu verändern“ –, auch jenseits der Ratssäle. „Sie ist in eurem Alltag, an den Schulen. Etwa, wenn in der Coronazeit ein neuer Umgang mit Tablets eingeübt werden musste.“

Auch Fridays for Future sei ein Beispiel dafür, insbesondere wenn sich die Gruppe an diesem Freitag in Gifhorn zum „Globalen Klimastreik“ trifft.



Hatten die sechs Diskutanten bisher noch auf Fragen der drei Schülervetreterinnen Emma Lou Menges, Angelina Viktoria Stober und Mia Fiehring reagiert, so stellten sie sich anschließend der offenen Runde.

Da wollte eine Schülerin etwa wissen, ob an der Schule wieder Eis verkauft werden könne. Die Frage, die sich an den Samtgemeindebürgermeister richtete, wurde von ihm positiv aufgenommen. „Es finden Gespräche statt, und ich bin frohen Mutes, dass im Sommer wieder Eis gegessen werden kann.“



Dieser Frage, die auf das Wohlbefinden der Menschen in einem sehr lokalen Bereich wie dem Gymnasium rekurriert, folgte auch eine andere, die den Rahmen weitaus größer steckte.

So bat ein Schüler um die Einschätzung der Anwesenden, ob und wie gut ein Leben derzeit in Deutschland möglich sei. Fast einhelliger Tenor: „Horrornachrichten“ (Evers) und „Krisen“ (Fischer) sind allgegenwärtig, doch in der Bundesrepublik lasse es sich dennoch gut leben.

„Wir haben es selbst in der Hand, wie wir das tun. Durch aktives Mitgestalten“, so Fischer. Lührs führte das Buch „Die Grenzen des Wachstums“ an, das vom Club of Rome in 1972 veröffentlicht wurde und laut Untertitel eine Abhandlung zur „Lage der Menschheit“ darstellt.

Er habe damals den Band verschlungen, räumte gestern aber ein, dass es weder ihm noch der Menschheit gelungen sei, aus den durch das Buch ableitbaren Warnungen vor zu viel Rohstoffverbrauch zu lernen. „Aber wir bekommen das hin“, war er dennoch optimistisch.



Photovoltaik als Zukunftsperspektive

Meinecke nannte den Umgang mit Gas und Öl „verschwenderisch“ und formulierte die Hoffnung, dass die heute junge Generation trotz der Herausforderungen möglichst weich fällt.

Er hoffe, dass in Deutschland Photovoltaik und Windräder dazu beitragen, dass ihnen ein gutes Leben gesichert werden kann. Reinemanns Standpunkt war in diesem Zuge denn auch, dass nicht jeder ein zweites Auto benötige, um in der Bundesrepublik gut zu leben.



Eine andere Auffassung hatte indes AfD-Mann Preuß, der seinen Vorrednern nicht zustimmen wollte. So werde die Schere zwischen Arm und Reich seiner Auffassung nach größer. Auch entwickele sich Deutschland in puncto innerer Sicherheit in eine negative Richtung.

Und gerichtet an die Grünen-Vertreterin Reinemann: „Es ist unverantwortlich zu sagen: ‘Einzelnen Personen kann es schlechter gehen – dafür retten wir das Weltklima’.“ Zudem brauche es einen gesunden Patriotismus.

Eine Anmerkung, die Reinemann aufgriff: „Wichtig ist, nicht nur im nationalen Sinne zu denken, denn das ist auch schon vor 80 Jahren gescheitert.“ Es gehe um die die größeren Zusammenhänge.