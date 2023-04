Unvorbereitet in den Sprakensehler Gemeinderat

Von: Pascal Patrick Pfaff

Bokel – Andreas Düvel hatte am Montag noch Oster-Urlaub. Für den Bokeler Ortsbrandmeister und Mitglied des Sprakensehler Gemeinderats dürfte das eine glückliche Fügung gewesen sein. Denn so hatte er zumindest die Möglichkeit, eingehende E-Mails zu checken. Aufgrund eines fehlenden Giffinet-Anschlusses kann er dies nämlich nicht in den eigenen vier Wänden machen – und weicht dafür ins Feuerwehrgerätehaus aus.



„Während des Urlaubs geht das zwar. Doch es ist nicht ganz einfach, als Schichtarbeiter immer mal wieder zwischendurch hierherzufahren“, so Düvel im IK-Gespräch über eine für ihn „unbefriedigende“ Situation. Ein Sachverhalt, der ihm laut eigener Aussage eine vernünftige Vorbereitung auf die Ratssitzungen erschwert. So sei es erst kurz vor Beginn der Sitzungen möglich, sich die Dokumente und Vorlagen auf dem Tablet eines Bokeler Ratskollegen anzuschauen. Zuweilen bitte Düvel diesen auch darum, eine ausgedruckte Version der Unterlagen mitzubringen.



„Auch in meiner Funktion als Ortsbrandmeister ist es schlecht, zu Hause keinen Internet-Zugang zu haben. Ich habe die Feuerwehr zu führen und Dinge auf dem neuesten Stand zu halten“, ärgert sich der Ratsherr über den Giffinet-Service.



Das Problem gebe es seit dem 1. September des letzten Jahres. An diesem Tag habe Düvel keinen Telefon- und Internet-Empfang mehr feststellen können. „Deshalb habe ich mit der Telekom Kontakt aufgenommen. Dort wurde mir gesagt, dass mein Vertrag abgelaufen ist und sie demnach die Leitung abgeklemmt haben“, so der Bokeler. Er sei dann zur Telekom nach Uelzen gefahren und habe in der Folge auch seinen Telefonanschluss wiederbekommen – das Internet jedoch nicht. Ein neuer Vertrag sei keine Option. „Dieser ist bei einem Monats-Preis von rund 100 Euro wesentlich teurer als bisher“, so Düvel.



Die Komplikationen am Internet seien vor knapp über einem Jahr aufgetreten. Damals sei bei ihm zu Hause festgestellt worden, dass kein Lichtpunkt ankommt, der für die Breitband-Übertragung notwendig ist. „Seitdem warte ich auf einen Monteur, der das einrichtet“, berichtet der Lokalpolitiker von seinen Problemen. Von diesen sei indes nicht ganz Bokel betroffen. Düvel berichtet von zwei bis drei Personen, die in seiner Straße leben und geschätzt 20 bis 30 Haushalten im Dorf, die damit ebenso zu kämpfen haben. „Bei vielen funktioniert es aber. Auch bei einem Nachbarn von mir. Es liegt ganz einfach am Reparaturtrupp, der nicht in die Gänge kommt.“



Er habe nun die Idee, dagegen gerichtlich vorzugehen. Des Weiteren kritisiert Düvel das Geschäftsgebaren von Giffinet: Es sei kaum möglich, „die wichtigen Leute“ aus dem Unternehmen ans Telefon zu bekommen. Außerdem werde er vertröstet. Düvel berichtet davon, wie er Mitte und Ende des letzten Jahres Briefe zugestellt bekam, in denen es gehießen habe, dass der Internet-Anschluss noch Zeit bedarf und länger dauere. „Da hörte es sich fast schon so an, als ob man dort über die Nachfragen genervt sei“, so der Bokeler, der denn auch ankündigt, sich von Giffinet lossagen zu wollen: „Wenn die Sache irgendwann erledigt ist, werde ich meinen Vertrag dort kündigen und zur Telekom wechseln. Tschüss, auf Wiedersehen!“