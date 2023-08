Besuch in Sprakensehl

Oerrel und Sprakensehl: Lebhafter Austausch mit Minister Hubertus Heil

Von: Paul Gerlach

Teilen

Über die Zukunftsperspektiven im Isenhagener Land sprach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil jetzt beim „Dorfgespräch“ des SPD-Ortsvereines Hankensbüttel in Oerrel. © Gerlach, Paul

Oerrel/Sprakensehl – Um die Zukunftsperspektiven im Isenhagener Land ging es jetzt beim „Dorfgespräch“ des SPD-Ortsvereines Hankensbüttel: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kam für das lebhafte Format am Dienstag, 22. August, nach Sprakensehl und Oerrel. Mit den Teilnehmern ging es in den direkten Austausch.

Eine Gelegenheit, sich mit dem Bundesarbeitsminister über wichtige Themen auszutauschen, die den Nordkreis stark in Atem halten, kommt nicht so oft daher: Die Chance, mit Heil über den ÖPNV, den allgegenwärtigen Fachkräftemangel und die A 39 ins Gespräch zu kommen, nutzten knapp 70 Gäste.

Die Begrüßung und die Verabschiedung bei der munteren Abendveranstaltung auf dem Erlebnishof Dreyer in Oerrel übernahmen Inge Elvers und Harald Mundil vom Ortsverein. Heil hatte sichtlich Spaß an dem Austausch mit den Besuchern, die ihre Fragen an den Minister kurzerhand per herumgereichtem Mikro stellen konnten. Er sparte die Turbulenzen, Unstimmigkeiten und Streitigkeiten in der Berliner Ampel-Koalition nicht aus. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen des russischen Angriffskriegs und der Aufnahme von über einer Million ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland habe man „nicht alle abfangen können“. Man habe versucht, die Abhängigkeit vom russischen Gas (55 Prozent der deutschen Importe) zu reduzieren und allgemein die Preise zu senken. „Einigermaßen gelungen“ sei es, den Arbeitsmarkt durch die Krise zu bringen. Dieser sei nicht eingebrochen. Es gehe darum, alle Register für die Arbeits-kräfte- und Fachkräftesicherung zu ziehen.

Heil blieb dabei nicht nur auf der Bundesebene, sondern ging etwa auch auf die schrittweise Schließung des Conti-Werks in Gifhorn bis 2027 ein (das IK berichtete). Diese Nachricht sei ein „Tiefschlag“ gewesen. Es gelte, den Beschäftigten eine Perspektive zu bieten.



Die Themen der Besucher drehten sich um den Abbau von bürokratischen Hürden, die Verzögerungen in puncto A 39 (Heil: „Ich kämpfe für die Autobahn-Anbindung“), das Gefühl, dass der Nordkreis abgehängt wird, die Schwierigkeiten in Sachen Mobilität, die Lebensqualität oder auch fehlende Lehrer an den Schulen, insbesondere am Hankensbütteler Gymnasium. Mangelndes Tempo beim Glasfaser-Ausbau im Kreis, der Umgang mit Alten und Kranken in der Gesellschaft, die Gesundheitsversorgung, sozialer Wohnungsbau sowie der Rechtsruck in Europa kamen ebenfalls zur Sprache. Der Minister drückte seine Hoffnung aus, dass die Brandmauer zur AfD allseits halte. Aber die Verantwortung liege auch bei den Bürgern, wen sie wählen.



Am Nachmittag hatte Heil bereits das Sprakensehler Familienunternehmen Karstens GmbH besucht: Die Dachdeckerei und Zimmerei feiert ihren 100. Geburtstag in diesem Jahr.



Besuch in Sprakensehl

Der Ministerbesuch ging auf eine Zuschrift von Geschäftsführerin Bettina Karstens zurück. Bestimmendes Thema waren die Herausforderungen, vor denen das Handwerk, insbesondere im ländlichen Raum, steht. Dabei gestaltet sich die Suche nach Azubis sehr schwierig, da auch die Qualität der Bewerbungen abgenommen hat und Azubis die Ausbildung häufiger abbrechen. Eine große Herausforderung ist die fehlende Berufsorientierung in den Schulen. Vielen Schülern sind die vielfältigen und spannenden Berufsfelder im Handwerk kaum bekannt. Dabei ist auch das Thema Mobilität im ländlichen Raum, gerade im Nordkreis, eine große Herausforderung für Azubis und Handwerksbetriebe.

Bei dem Zusammentreffen in Sprakensehl waren auch Geschäftsführer Harald Karstens und Junior-Chefin Laura Karstens dabei. Ebenso vertreten waren die SPD-Landtagsabgeordnete Kirsikka Lansmann, Hankensbüttels Samtgemeindebürgermeister Henning Evers und Ricarda Riedesel, Vorsitzende des Ortsvereines, die alle drei auch beim Termin in Oerrel mit von der Partie waren.