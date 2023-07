Oerrel: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Von: Paul Gerlach

Bei diesem Unfall bei Oerrel im Kreuzungsbereich zwischen Moorstraße und Langwedeler Heudamm wurde gestern ein Motorradfahrer verletzt. Sein Bike wurde nach dem Crash in den Seitenraum geschoben. © Gerlach, Paul

Oerrel – An einer unübersichtlichen Stelle wurde gestern Mittag ein Motorradfahrer aus Schöningen bei einem Unfall verletzt. Der 61-Jährige war auf dem Langwedeler Heudamm in Richtung Wesendorf unterwegs. Währenddessen kam ein 66-Jähriger aus der Samtgemeinde Hankensbüttel in seinem Skoda herangefahren und bog links ab Richtung Hässelmühler Straße.

Der Biker missachtete nach Polizeiangaben Rechts vor Links – wohl auch durch die dortige Beregnungsanlage im Sichtfeld eingeschränkt – und touchierte leicht den Skoda. Der behelmte Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, er stürzte damit und schlidderte auf dem Asphalt entlang. Er musste mit dem Krankenwagen ins Gifhorner Klinikum gebracht werden. Wie leicht oder schwer er verletzt wurde, blieb gestern unklar. An dem BMW-Motorrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, an dem Skoda ein Schaden von etwa 1000 Euro, so die Polizei.