Nisthilfen bei Hankensbüttel geben Schutz für heimische Wildbienen

Von: Paul Gerlach

Die Blattschneiderbiene mit dem lateinischen Namen Megachile willughbiella. © privat/Lara Lindermann

Hankensbüttel – Naturschutz der ganz praktischen Art: Sechs Wildbienen-Nisthilfen hat Hans-Jürgen Riedel aus Langwedel auf eigene Initiative Ende März westlich von Hankensbüttel aufgestellt. Hintergrund ist ein Citizen-Science-Projekt für das Thünen-Institut in Braunschweig. Sechs weitere Nisthilfen folgen demnächst noch, sagt Riedel, der bekanntlich auch ehrenamtlicher Wespen- und Hornissenberater des Nabu ist.

Experte Hans-Jürgen Riedel aus Langwedel an einer der Nisthilfen für Wildbienen an der L 280 bei Hankensbüttel Richtung Wettendorf. © Gerlach, Paul

An jeder der Nisthilfen ist ein Infoschild angebracht. Wenn alle zwölf aufgestellt sind, ergeben sie gemeinsam eine Monitoringfläche. Es handelt sich um ein Projekt des Wildbienenteams des Thünen-Institutes. Für die Wildbienen-Saison 2023 haben sich 71 Ehrenamtliche neu für die Citizen-Science-Module angemeldet (Stand: 10. Februar): 15 von ihnen übernehmen eine Nisthilfe-Patenschaft und 62 machen beim Hummel-Monitoring mit. Insgesamt haben sich damit seit 2021 mehr als 200 Menschen ehrenamtlich für das Monitoring engagiert oder sind weiterhin aktiv.

Die Ehrenamtlichen begeben sich mit dem Institut auf neues Terrain: Momentan geht es weiterhin darum, die Methoden zu testen, um herauszufinden, welche für ein bundesweites Wildbienen-Monitoring geeignet sind – standardisiert und bestandschonend. Die Vorschläge für das Hummel-Monitoring stehen schon, die genauen Standorte der jeweils zwölf neuen Wildbienen-Nisthilfen auf einer Monitoring-Fläche werden gemeinsam mit den 15 Nisthilfe-Paten festgelegt – so war es auch beim Zusammenspiel mit Riedel.



Ein Werkzeug dabei ist eine eigens konstruierte Nisthilfe für hohlraumnistende Wildbienen. Diese kann aufgrund der unterschiedlichen Größen der eingebauten Niströhren bis zu 40 verschiedenen Wildbienenarten und darüber hinaus auch viele Wespenarten beherbergen. Das Besondere dabei: Die verbauten 25 Nisthilfe-Brettchen ermöglichen auch einen Blick ins Innere des Kastens. So können die sich einnistenden Tiere auch identifiziert werden.



Nachdem die Wildbienen die Nisthilfe im nächsten Jahr verlassen, wird das im Nest verbliebene Material ausgeräumt und eingesammelt. Eine DNA-Analyse des Materials soll nochmals Auskunft über die Wildbienenarten geben. Die Erfassung der Daten – etwa zum Futter oder Schadstoffen in der Nahrung – gelingt somit, ohne Individuen töten zu müssen. Langfristig ist auch ein Monitoring für bodennistende Wildbienen geplant.



Die zufällig ausgewählten Standorte befinden sich in Agrarlandschaften. Riedel sagt, in den von ihm aufgestellten und einmal pro Monat kontrollierten Nisthilfen sei aufgrund des kalten Frühjahrs im April noch nichts zu sehen gewesen, inzwischen – gerade zuletzt an den warmen Tagen – gebe es viel Bewegung und teils Bruttätigkeit. „Ich finde das Ganze interessant“, sagt Riedel. Er sei auf das Projekt durch die Hummel-Foto-Challenge 2022 in der Bestimmungs-App „ObsIdentify“ aufmerksam geworden.



Weitere Infos gibt es unter wildbienen.thuenen.de.