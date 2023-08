Nienwohlder Weg: Ruf nach 3,5-Tonnen-Limit auf Verbindung

Von: Paul Gerlach

Beim Nienwohlder Weg steht eine 3,5-Tonnen-Begrenzung in der Diskussion. In der Gemeinde Sprakensehl, aber auch im Kreis Uelzen kann man sich ein entsprechendes Limit für die Verbindung gut vorstellen. © Morrison, Max A.

Bokel/Nienwohlde – Eine Verbesserung der Situation beim Nienwohlder Weg steht im Raum. Die Sprakensehler Bürgermeisterin Christiane Fromhagen hat beim Landkreis Gifhorn einen Antrag auf eine Begrenzung auf 7,5 Tonnen für die Verbindung zwischen Bokel und Nienwohlde (Landkreis Uelzen) gestellt, wie sie bei der jüngsten Ratssitzung ausführte. Zudem solle ein Schild mit der Aufschrift „Landwirtschaftlicher Verkehr frei“ her. Der Kreis Gifhorn habe angeregt, den Nachbarkreis Uelzen mit ins Boot zu holen, damit die Beschilderung nicht nur auf halber Strecke ausgewiesen ist.

In Uelzen wurde das Ansinnen befürwortet, man möchte dort sogar noch einen Schritt weitergehen. Wie Fromhagen erfuhr, herrscht dort der Wunsch, ein 3,5-Tonnen-Limit einzuführen. „Dann würden wir die Sprinter auch herausnehmen“, sagt Fromhagen über die Nutzfahrzeuge. „Wir sollten herausholen, was geht.“ Dies war auch der Tenor im Ausschussrund. Ein gravierendes Problem beim Nienwohlder Weg ist, dass dort die Seitenränder in der Vergangenheit immer mal wieder weggebrochen sind und dann saniert werden musste.



Auch im Bereich des Ruhesitzes Romantica in Bokel soll sich etwas tun: Dort soll Tempo 30 her, erläuterte Fromhagen. Dort wolle die Kreisverwaltung nun erst mal eine Verkehrsmessung vornehmen. Genehmigt worden ist nach Angaben der Bürgermeisterin das Aufstellen eines Sackgassen-Schildes in der Gerhard-Adolf-Straße in Hagen, das bislang fehlte. Der eine oder andere Laster, der hineinfuhr, musste dort dann umständlich wenden.