Neues Storchennest in Schweimke: Chancen auf Wiederansiedlung

Von: Paul Gerlach

Teilen

In Schweimke wurde nun ein Storchennest aufgestellt – zwei Weißstörche (einer im Bild) kamen bereits kurzzeitig zu Besuch. © Privat

2022 erhöhte sich bekanntlich die Anzahl der Storchenpaare im Kreis Gifhorn gegenüber dem Vorjahr um weitere acht auf 72.

Schweimke/Isenhagener Land – Damit verdoppelte sich der Storchenbestand in den vergangenen zehn Jahren. Es ist der höchste Bestand seit über 90 Jahren. Nun ist auch in Schweimke die Hoffnung groß, dass sich bei ihnen wieder ein Storch ansiedelt. Denn es gibt – dank vieler Helfer – ein neues Storchennest im Ort.

Naturbegeisterte, Forstinteressenten und Jäger ergriffen die Initiative und mit Unterstützung des Energieversorgers LSW wurde ein Mast samt Storchennest aufgestellt. Nach einem Vor-Ort-Termin mit Weißstorchbetreuer Hans Jürgen Behrmann wurde schnell ein geeigneter Standort gefunden.



Der Schweimker Tischlermeister Sebastian Hahn begrüßt das Vorhaben und stellt das Gelände dafür zur Verfügung. Der Standort wurde für gut befunden – aufgrund des guten Nahrungsangebotes durch Teiche und Wiesen in unmittelbarer Umgebung. Somit ging es an den Bau des Nestes. An nur einem Samstag wurde das Nest geschweißt und mit Strauchwerk ausgekleidet. Wenige Tage später wurde der Mast mit Nest an seinem Platz aufgestellt.

So schnell wie die Umsetzung erfolgte, so schnell konnte auch schon der erste Erfolg verzeichnet werden. Zwei Störche begutachteten schon das Nest. Die Aussichten, dass das Nest auf Dauer angenommen wird, sind laut den beteiligten Bürgern vielversprechend.



Dies bestätigt auch Behrmann als Experte auf IK-Anfrage: Mit Blick auf den Gründlandanteil in der Region sehe er durchaus die Chance auf eine Wiederansiedlung in Schweimke. Er habe sich vor Ort umgeschaut: Die nötigen Nahrungsvoraussetzungen seien gegeben. Natürlich gehöre das Ganze auch „ein bisschen zum Revier“ des Hankensbütteler Storchenpaares am Isenhagener See. Dass schon zweimal Einzelstörche in Schweimke vorbeigeschaut hätten, sei aber ein gutes Zeichen.