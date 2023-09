Neues DLRG-Domizil im Hankensbütteler Waldbad

Von: Hans-Jürgen Ollech

Die DLRG-Ortsgruppe Hankensbüttel-Wittingen ist stolz auf ihr neues Domizil (im Hintergrund) im Waldbad. © Ollech, Hans-Jürgen

Hankensbüttel/Wittingen – Mit knapp 300 Mitgliedern – davon rund zwei Drittel Kinder und Jugendliche – ist die Ortsgruppe Hankensbüttel-Wittingen in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eine recht kleine, aber nichtsdestotrotz sehr aktive Gruppe. Sie ist in der Samtgemeinde Hankensbüttel und darüber hinaus nicht mehr wegzudenken. Seit Kurzem hat die Gruppe im Hankensbütteler Waldbad ein neues Domizil, das am Freitagabend, 1. September, gemeinsam mit dem Förderverein Waldbad Hankensbüttel zum Saisonabschluss feierlich eingeweiht wurde.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Probleme mit der Unterbringung von Gerät, sodass vor rund anderthalb Jahren über die Errichtung eines Lagerraumes im Bereich des Waldbades nachgedacht wurde. Und das Nachdenken führte zu vielen Ideen, die dann gemeinsam zu einem Entschluss führten, der sich nun im Außengelände des Waldbades widerspiegelt. Klaus Kahlstorf, Betriebsmeister in der Revierförsterei Betzhorn, sorgte für das notwendige Holz, dass für einen Schuppen in der Größe von 11 mal 5 Metern benötigt wurde. Dazu wurden rund zehn Festmeter Holz aus dem Bereich der Landesforsten geschlagen und zu Dachsparren sowie Kanthölzern für den Trockenbau verarbeitet. Nebenbei kümmerte sich der Vorstand um den Vorsitzenden Tobias Tretschock um einen Bauantrag und die Baugenehmigung, sodass der Bau der Räumlichkeit mit dem genauen Holzschnitt im April 2022 und den Pflasterarbeiten für die gesamte Fläche im Oktober 2022 beginnen konnten.



Danach legten viele fleißige Helfer in ehrenamtlichem Einsatz von mehr als 1200 Arbeitsstunden Hand an, um das Gebäude zu errichten. Für die Kosten von rund 50 000 Euro kam auch das Förderprogramm Leader ins Gespräch, wodurch schließlich die Übernahme von 75 Prozent der Gesamtkosten als Zuwendung zustande kam. Die restlichen 25 Prozent teilten sich die Ortsgruppe, die Gemeinde und die Samtgemeinde Hankensbüttel auf. Zudem stellte die Samtgemeinde der Gruppe auch das Gelände im Waldbad zur Verfügung.



Nun hat die Ortsgruppe ihr eigenes, neues Domizil direkt im Waldbad und ist damit auch stets für die Ausbildung direkt am Wasser. Das Gebäude besteht aus einem Lagerraum für das Gerät sowie einem Schulungsraum für die Ausbildung. Zudem bildet das Dach in Richtung Schwimmbecken auch noch einen Unterstand, der für vielfache Zwecke genutzt werden kann.



Die Gruppe bildet neben den Rettungsschwimmern vor allem Kinder und Jugendliche im Schwimmen aus. Dabei stehen das Seepferdchen für die Kleinsten, die jeweiligen Stufen des Deutschen Schwimmabzeichens für Jugendliche und Erwachsene sowie auch die Ausbildung zum Junior-Retter im Vordergrund der Aktivitäten. Außerdem betreut die Gruppe im Wechsel mit anderen Ortsgruppen die DLRG-Rettungswacht am Tankumsee, für die einschließlich des Badbetriebes im Waldbad zurzeit 25 Rettungsschwimmer zur Verfügung stehen, sagt Anna Richter vom Vorstand. Ferner befinden sich weitere 30 junge Leute und Erwachsene in der Ausbildung zum Rettungsschwimmer, lobten auch Esther Wunnenberg und Susanne Kahlstorf das Interesse an der DLRG-Ausbildung. Dank für die Unterstützung galt unter anderem Klaus Kahlstorf, „Charlie“ Schallat, Antje Krummel und Christian Grunert, die sich um die Errichtung des Gebäudes besonders verdient gemacht haben. Aber auch allen anderen freiwilligen HelferInnen dankte der Vorsitzende sehr.



Philipp Wunnenberg wurde für 25 Jahre, Cord Lilje und Leonard Voltmer für 10 Jahre Mitgliedschaft mit einer Urkunde und Ehrennadel ausgezeichnet.



Heike Thielk sang aus ihrem reichhaltigen Repertoire viele Schlager und unterhielt die Feiernden bei ihrem Saisonabschluss. Die Kosten dafür übernahm der Förderverein des Waldbades.