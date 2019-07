Neuer Zahnarzt in Steinhorst

Dr. Christian Petrescu übernimmt Praxis von Reinhard Hobe am Reinhornweg

Der neue Zahnarzt in Steinhorst am Reinhornweg und sein Team: Dr. Christian Petrescu mit den beiden Mitarbeiterinnen Rebecca Jauch (Mitte) und Meike Gades.

Steinhorst – Es ist ein nahtloser Übergang: Ende Juni ging Zahnarzt Reinhard Hobe in Steinhorst in den Ruhestand. Seine Praxis am Reinhornweg hat Dr. med. Christian Petrescu seit Anfang dieses Monats übernommen.