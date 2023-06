Nachtigall-Insel im Hagen soll mit Fördergeld neugestaltet werden

Von: Paul Gerlach

Die Nachtigall-Insel im Hagen soll mit Fördergeld neugestaltet werden.

Hankensbüttel – Das Ganze steht noch am Anfang, die Überlegungen in der Hankensbütteler Lokalpolitik dürften aber ganz nach dem Geschmack von Naherholungs-Fans sein: Sollte das Förderprogramm Dorfentwicklung in die erhoffte Verlängerung gehen, will die Gemeinde Hankensbüttel unter anderem die Nachtigall-Insel im Hagen und den Isenhagener See in den Fokus nehmen. Auch ein Naturpfad steht im Gespräch.



Die Chancen auf eine Verlängerung dürften steigen, wenn noch der Bedarf für viele Projekte an die Förderbehörde gemeldet wird. Die Gemeinde Hankensbüttel bringt daher eine Neugestaltung der Nachtigall-Insel ins Spiel, deren Umfeld soll darüber hinaus naturnah saniert werden. Dass eine solche Maßnahme aufgrund des unansehnlichen Zustandes des Kleinodes grundsätzlich notwendig ist, dürfte unumstritten sein. Auch die Chancen auf Förderung sollten dafür angesichts der Ziele der Dorfentwicklung – zum Beispiel als kombiniertes Projekt mit nahegelegenen Vorhaben – nicht schlecht stehen.



Klar ist aber auch: Die Kommune will ihre finanzielle Situation eng im Blick behalten, die Politik gibt sich entsprechend abwartend. „Wir müssen alles diskutieren“, betonte Rainer Nuth (Bündnis für Hankensbüttel) bei der Ratssitzung. Das Gremium beschloss einstimmig, dass der entsprechende Tagesordnungspunkt zurückgestellt werden soll: Die Option, zum Stichtag 15. September einen Förderantrag beim Amt für regionale Landesentwicklung in Braunschweig zu stellen, ist damit für dieses Jahr vom Tisch. Im Moment wird nichts beantragt, 2024 könnte das anders aussehen. „Das heißt aber nicht, dass definitiv etwas gemacht wird“, betont Nuth. An Ideen mangelt es nicht: Hinrich Schulze (CDU) zählte die Gestaltung eines Bootsanlegers und die touristische Infrastruktur am Isenhagener See und im Umfeld auf. Ein weiteres Projekt im Gespräch sei die Gestaltung eines Naturpfades/Gehweges vom Jahnplatz bis zu den Tennisplätzen im Finkenweg. Auch der Vorplatz am Waldbad sei ein sinnvolles Projekt. „Das ist alles von den Kosten, der Machbarkeit und dem politischen Willen abhängig“, sagte er. Die Verwaltung soll nun bis Weihnachten Ideenskizzen für diese genannten Projekte vorlegen, damit klar ist, was alles dahinter steckt. Das ermöglicht der Politik dann wiederum, sich über den Herbst und Winter konkretere Gedanken zu diesen Vorhaben zu machen.