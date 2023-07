Mehr Flexo im Nordkreis: Auch in Hankensbüttel und umliegenden Orten

Das Flexo-Gebiet im Landkreis wird erweitert: Nun werden auch Hankensbüttel und die umliegenden Orte per Kleinbus und auf Bestellung angefahren. © Skizze: Regionalverband Großraum Braunschweig

Landkreis Gifhorn/Hankensbüttel – Das Flexo-Pilotgebiet im Landkreis Gifhorn wird von Donnerstag, 6. Juli, an erweitert: Neben dem Gebiet Wesendorf/Wahrenholz (das IK berichtete) werden ab sofort auch die Gemeinde Hankensbüttel und die umliegenden Ortschaften angefahren. Außerdem sind die Kleinbusse ab jetzt auch per App zu bestellen.

Wochentags gilt das Angebot in den Abendstunden, an den Wochenenden und an Feiertagen ganztags. „Damit erfüllen wir einen großen Wunsch vieler Fahrgäste“, sagt Detlef Tanke, Verbandsvorsitzender des Regionalverbandes Großraum Braunschweig. Flexo ist ein sogenannter „On-Demand“-Verkehr (auf Bestellung) im Gesamtsystem des ÖPNV in der Region. Die Kleinbusse verkehren vor allem dort, wo keine lokalen Linienbusse unterwegs sind und stellen attraktive Direktverbindungen in den Gemeinden her. Sie dienen als Zubringer zu Umsteigepunkten zu Bussen oder Bahnen. Beispielsweise fährt Flexo zum Bahnhof Wahrenholz und stellt dort Verknüpfungen zum Erixx nach Gifhorn, Braunschweig oder Uelzen her.



Flexo ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz, denn die Kleinbusse fahren nur dann, wenn mindestens ein Fahrtwunsch vorliegt. Möchten mehrere Fahrgäste zeitgleich in eine Zielrichtung fahren, kann die Dispositionssoftware die Fahrtwünsche bündeln.



Im Gebiet Wesendorf/Hankensbüttel gibt es über 100 Flexo-Stopps zum Ein- und Aussteigen. Das bedeutet, dass der nächste Flexo-Stopp selten weiter als 300 Meter von der eigenen Haustür entfernt und somit problemlos erreichbar ist.



„Wir freuen uns sehr, dass das Gebiet erweitert wird, gerade in unserem ländlichen Landkreis ist die Mobilität für alle ein wichtiges Thema“, sagt Landrat Tobias Heilmann. Weil Flexo nur auf Bestellung fährt, gibt es keine festen Abfahrtszeiten. Ab sofort kann Flexo auch über die App „flexo Bus“ gebucht werden. Fahrgäste geben ihren Startpunkt ein – entweder über eine Karte oder über eine Liste der Flexo-Stopps, danach das Ziel und gewünschte Abfahrts- oder Ankunftszeit. Die Software errechnet Weg, Abfahrts- und Ankunftszeit am Zielpunkt. Die Nutzer von flexo werden informiert, dass sie eine oder mehrere Fahrten gebucht haben und kurz vor der Abfahrt nochmal erinnert.



Flexo kann immer dann gebucht werden, wenn es keinen Linienbus auf der Strecke gibt. Das bedeutet, dass dort, wo eine Buslinie im Stundentakt fährt, kein Flexo buchbar ist. „Die App erleichtert den Bestellvorgang und ist eine weitere Möglichkeit, neue Zielgruppen für Flexo zu gewinnen“, erläutert Tanke. Flexo kann auch weiterhin unter der kostenlosen Hotline (0531) 7938400 für alle Gebiete gebucht werden.



Die App steht in den App-Stores für IOS und Android kostenlos zur Verfügung. Fahrgäste müssen sich einmalig registrieren und können dann ihre Fahrten von zu Hause oder unterwegs buchen. Wie bei der telefonischen Buchung gilt auch dort, dass die Fahrten bis spätestens 60 Minuten vor dem Start gebucht werden müssen. Flexo kann auch unter www.flexobus.de/buchen bestellt werden.



Mehr Informationen gibt es unter www.flexo-bus.de.

Die Bedienzeiten Die Kleinbusse, die von der VLG und Bischof-Brauner betrieben werden, fahren in diesen Bedienzeiten:

Nur im Gebiet Wesendorf: montags bis freitags 5.30 bis 18.30 Uhr

In den Gebieten Wesendorf und Hankensbüttel: montags bis donnerstags 18.30 bis 22.45 Uhr, freitags 18.30 bis 23.45 Uhr, samstags 6.30 bis 23.45 Uhr, sonn- und feiertags 8.30 bis 22.45 Uhr