Lichtsignale an Bushaltestelle in Emmen?

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

An dieser Bushaltestelle in Emmen warten zur morgendlichen Stoßzeit rund 30 Kinder. © Pfaff, Pascal Patrick

Emmen/Hankensbüttel – Ein Treffen von Elternvertretern, der Hankensbütteler Verwaltung, Ratsleuten sowie Polizei, Landkreis und dem zuständigen Busunternehmer hat im Oktober 2021 an der Emmer Dorfstraße aufgezeigt, dass an der Bushaltestelle nahe dem Feuerwehrhaus noch einiges getan werden muss, um die Gefahrensituation für die wartenden Kinder zu entschärfen.

Damals wurden zwei Sicherheits-Verkehrsmännchen vor der Haltestelle platziert (das IK berichtete). Ausreichend ist dies den Eltern zufolge aber mitnichten. Und so lag den Mitgliedern des Hankensbütteler Verkehrsausschusses am Montagabend ein neuerlicher Antrag auf Entschärfung der Bushaltestelle vor.



30 Kinder auf 30 Quadratmetern

Dabei stellen die Eltern fest, dass gegen 8 Uhr morgens (es ist die übliche Abfahrtzeit zur Schule) an der Bushaltestelle rund 30 Kinder auf 30 Quadratmetern warten – ihrer Ansicht nach ein viel zu enger Raum, der um diese Uhrzeit allerlei Gefahren birgt.

So monieren die Eltern in ihrem Antrag, dass im Bereich der Haltestelle von allen Verkehrsteilnehmern zu schnell gefahren werde und es hier sowohl eine Tempo-Begrenzung auf 30 km/h als auch Lichtsignale und Warnschilder geben sollte.



Der Ausschussvorsitzende Hinrich Schulze (CDU) machte derweil darauf aufmerksam, dass von Seiten des Verkehrsamts bereits im Oktober 2021 festgestellt wurde, die Geschwindigkeit an Bushaltestellen lediglich in direkter Verbindung an Schulen begrenzen zu können. Seitdem sind aber Vorschläge erarbeitet worden, wie die Situation rund um die Bushaltestelle entspannt werden kann.



Schulze fasste sechs Anregungen zusammen: So habe die VLG ein Warnschild an der Bushaltestelle oder eine Aufpflasterung der Fläche davor (ohne Erhebung) ins Spiel gebracht.

Der Landkreis empfahl, eventuell das Gartengrundstück hinter dem Wartehäuschen zu kaufen, um mehr Platz für die Wartenden zu schaffen oder zwei seitliche Einengungen an der Straße anzulegen, die circa 15 Meter vor oder hinter der Bushaltestelle den Verkehr ausbremsen sollen.



Und Reinhard Weißmann (WIH), der Montag nicht zugegen war, schlug vor, dass zeitweise ein Banner über der Straße hängen könnte. Mit der Aufschrift: „Rücksicht nehmen auf Schulkinder“. Auch richtete er sich an die Eltern, deren Warnschilder aus seiner Sicht noch größer sein könnten.



Dass diese Vorschläge nötig wurden, hängt auch mit den Entwicklungen zusammen, die es seit 2021 gab. So war damals angedacht, dass der Busfahrer nicht mehr direkt am Haltestellen-Schild, sondern ein paar Meter weiter vor dem Feuerwehrgerätehaus hält.



Gespräche mit dem Landkreis

Geschehen ist dies nur zeitweise, wie ein Vater den Ausschuss-Mitgliedern berichtete: „Das hat zwei bis drei Wochen geklappt, danach wurde es nicht mehr gemacht.“

Ein anderer Vater adressierte die Kreisverwaltung: „Von dort hat keiner ein Kind hier stehen. Wir, als Eltern, tun das aber. Es gibt Lkw, die dort nah an den Wartenden vorbeifahren, durch die Gosse.“ Man merke sogar den Fahrtwind, schilderte denn auch eine Mutter.



Laut Hankensbüttels Bürgermeister Dirk Köllner (CDU) rannten die Eltern dabei offene Türen ein. Seine Unterstützung war ihnen also sicher.

Auch Peter Dietz (Bündnis für Hankensbüttel) und Elisabeth van Werde (WIH) befürworteten den Antrag. Dietz schlug vor, ihn an den Landkreis weiterzuleiten. „Mehr können wir aber nicht tun, außer nochmals das Gespräch mit Kreisvertretern zu suchen.“

Zudem schränkte Schulze ein, dass es mit einer Aufpflasterung schwierig werden könnte, weil die Erhöhung vom Kreis nicht gewollt sei. Eine Verlegung der Haltestelle sei zudem auch nur schwer zu realisieren, da an der Emmer Dorfstraße an anderer Stelle kein Platz dafür sei.

„Die sinnigste Lösung wäre in diesem Zusammenhang, die Vorfläche nahe der Haltestelle als Aufenthaltsort zu nutzen“, so seine Überlegung.



Vor-Ort-Termin erneut angedacht

Die Ausschuss-Mitglieder verständigten sich schließlich einstimmig darauf, das Anliegen der Eltern – welches übrigens mit 180 Unterschriften untermauert wurde –, dem Landkreis vorlegen und mit Kreis-Vertretern nochmals einen Vor-Ort-Termin abstimmen zu wollen: an einem Schultag kurz vor 8 Uhr. Der Beschlussvorschlag muss nun noch vom Gemeinderat abgesegnet werden.