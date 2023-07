Langwedeler Biker über Reise ins Erdbebengebiet in Türkei

„Die Menschen dort leiden noch immer“

Bild der Zerstörung aus dem türkischen Erdbebengebiet.

Von Paul Gerlach

Langwedel/Adiyaman – Von den Eindrücken dieser intensiven Reise dürfte Richard Uwe Kraus noch sein ganzes Leben zehren: Der Langwedeler unternahm jetzt eine siebenwöchige, karitative Motorradtour ins Erdbebengebiet in der Türkei und fuhr dafür mit seinem Motorrad quer durch Europa. Den Menschen vor Ort wollte er zeigen, dass ihr Schicksal nicht vergessen ist – auch wenn das Unglück mit mehr als 59 000 Toten in den beiden Ländern zuletzt aus den Schlagzeilen geraten ist.

Richard Uwe Kraus aus Langwedel reiste per Motorrad ins türkische Erdbebengebiet.

Kraus’ Motto lautete „Der Weg ist das Ziel“. Herzensangelegenheiten für ihn waren der Besuch im Erdbebengebiet und an der ukrainischen Grenze. Zudem wollte er die Karpaten und das Donaudelta sehen. Er besorgte sich Anbauteile fürs Motorrad wie etwa Gepäcktaschen, Flickzeug, ausreichend Kleidung für die Reise, Survival-Ausrüstung, eine Hängematte, einen Thermoschlafsack oder auch ein Erste-Hilfe-Kit – insgesamt 50 Kilogramm Gepäck. Am 5. Mai ging die Reise dann los – über Dresden, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien nach Bursa in der Türkei. Mit seiner Frau verbrachte Kraus dann eine Woche Badeurlaub in Belek. Seit 2015 trug er sich mit Plänen für eine Sightseeing-Reise in die Türkei – erst kam 2015 die Flüchtlingslage dazwischen, 2016 der Putschversuch gegen die Regierung, nun klappte es. Von Belek aus reiste Kraus die Mittelmeerküste entlang Richtung Erdbebengebiet. Die Fahrt fiel genau in die Zeit der Präsidentschaftswahl und der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan. Den Trubel und starken Verkehr in den Großstädten mied Kraus ebenso wie die Autobahnen. Bei viel Regen im Mai hielt er sich vor allem an die Landstraßen. Zweimal fuhr er sich fest und kippte mit seinem Motorrad aufgrund schlechter Wegstrecke um, konnte seine Reise aber trotz dieser Herausforderungen jeweils fortsetzen. Nicht nur dabei fiel ihm die Offenheit und Herzlichkeit der Menschen auf, die ihm freundlich begegneten und ihm trotz der sprachlichen Barrieren auf seinem Weg halfen. Gewöhnen musste sich Kraus allerdings an das Verhalten der Menschen im Straßenverkehr. „Verkehrszeichen sind dort nur Richtlinien und Empfehlungen.“



Richard Uwe Kraus aus Langwedel unternahm jetzt eine Motorradtour ins türkische Erdbebengebiet.

Kraus erreichte das Erdbebengebiet in der Region rund um Gaziantep oder auch in Adiyaman. Im Nachhinein schilt er sich für seine Blauäugigkeit. „Es gab keine Hotels zum Übernachten.“ Die Menschen erzählten ihm, wie sie ihre Häuser bei dem Beben verloren hatten und wie auch ihre Kinder von der Katastrophe betroffen waren. „Das war Emotion pur“, sagt Kraus. In Malatya habe er auch phlegmatische Menschen erlebt, die nicht ansprechbar waren – mehr als drei Monate nach dem Beben. Es habe ein Zelt-Camp mitten im Ort gegeben, da die Häuser kaputt waren. Kraus hat den Eindruck, dass die Hilfen der Regierung in den dortigen Dörfern nicht ankommen. „Die Menschen dort sind alleine.“ Es gebe riesige Schutthalden, mit schweren Maschinen werde der Schutt aus den Orten herausgefahren. Soldaten mit Kalaschnikows seien angefahren gekommen und hätten ihn in den Arm genommen, als sie von seinem Reisezweck erfuhren, schildert Kraus bewegt. Im Schutt sei Kleidung zu sehen gewesen. „Es ist wie ein Friedhof für sie.“ Ihn habe das alles emotional angegriffen, er sei mit dem Herzen dabei gewesen. Die Menschen seien dafür dankbar gewesen und hätten ihm das auch widergespiegelt. Auch angesichts des Umstandes, dass jemand dafür mit dem Motorrad aus Deutschland extra angereist kommt.



Knapp 5000 Kilometer legte Kraus in der Türkei zurück. Es ging noch nach Kappadokien, Göreme, Ankara, Sariyer und Kirklareli. Am Ende der Tour hatte Kraus insgesamt 10 800 Kilometer mehr auf dem Tacho: Denn er stattete noch, wie erhofft, den Karpaten (Schloss Bran) und dem Donaudelta einen Besuch ab. In Constanta in Rumänen nahm er am Treffen der Blue Knights teil – eine Zusammenkunft aller möglichen Blaulicht-Organisationen mit hunderten Teilnehmern, so Kraus.



Über die Erlebnisse im Erdbebengebiet sagt Kraus, es müsse in Erinnerung gerufen werden, dass die Menschen dort immer noch leiden. Er rufe dazu auf, an nationale Hilfsorganisationen wie den Türkischen Roten Halbmond oder auf internationaler Ebene ans Deutsche Rote Kreuz zu spenden. Er stehe für Vorträge bereit, um Eindrücke seiner Reise zu vermitteln.