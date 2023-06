Kulturverein Hankensbüttel: Cornelia Renders ist neue Vorsitzende

Von: Ulrich Bleuel

Kassenwart Günther Lilje (v.l.), die scheidende Vorsitzende Susanne Jäger, die 2. Vorsitzende Margarete Dörr und Jägers Nachfolgerin Cornelia Renders. © Bleuel, Ulrich

Hankensbüttel – Der Abschied stand schon länger fest, und doch begleitete etwas Wehmut die Mitgliederversammlung des Kulturvereins Hankensbüttel am Freitag, 2. Juni. Nach zwölfjähriger Tätigkeit legte die scheidende Äbtissin des Klosters Isenhagen, Susanne Jäger, ihr Amt als 1. Vorsitzende des Vereins nieder. Der Eintritt in den Ruhestand und ein Wohnortwechsel machen die Arbeit vor Ort mit dem damit verbundenen Aufwand kaum noch möglich.

Die 2. Vorsitzende Margarete Dörr erinnerte mit einer Laudatio an das Wirken der Vorsitzenden. So habe sie durch ihre außergewöhnliche Betreuung der Künstler und Neuerungen wie die Pausenbewirtung im Kapitelsaal das Kloster Isenhagen wieder zu einem attraktiven Veranstaltungsort gemacht und in Zusammenarbeit der beiden Kulturvereine Hankensbüttel und Wittingen die Veranstaltungsreihe „Schätze im Kloster“ ins Leben gerufen. „Susanne hat immer ein gutes Händchen für die Auswahl der Künstler gehabt“, hielt Dörr fest, bevor sie zusammen mit dem Ehepaar Eva und Wolfgang Kielbock ein Dankeslied intonierte.



Die Wahl einer neuen Vorsitzenden war schnell erledigt. Einstimmg gewählt, übernahm Cornelia Renders das freigewordene Amt für die nächsten drei Jahre. Sie ist die neue Äbtissin des Isenhagener Klosters und dankte für das entgegengebrachte Vertrauen.



Zuvor hatten Jäger und Dörr gemeinsam das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren lassen. Auf dem Programm standen drei Konzerte der Reihe „Schätze im Kloster“, eine Kabarett-Veranstaltung, das Neujahrskonzert mit dem Wendland-Sinfonie-Orchester sowie zwei Auftritte der Gruppe LaLeLu. Das Schauspielkollektiv Neues Schauspiel aus Lüneburg gastierte mit Theaterauftritten in der Wiethornschule und in der Grundschule.



Das Theaterkollektiv wird bald wieder in der Wiethornschule gastieren, blickte Dörr schon mal in die nahe Zukunft. Beim bevorstehenden Heidmärkerfest wird es im Musental ein Kindertheater geben. „Der Sängerwettstreit der Tiere“ heißt das Stück. Am 18. August wird die Sommerbühne im Otter-Zentrum stattfinden, und mit den „Heißen Kartoffeln“ steht einmal mehr das etablierte Kabarettprogramm auf dem Spielplan. Im Oktober und November werden die „Schätze im Kloster“ mit dem Duo „con energia“ sowie mit traditioneller Musik des 17./18. Jahrhunderts aus Irland, Schottland und England aufwarten. „Weitere interessante Angebote sind noch in der Sichtungsphase“, berichtete Dörr.



Kassenwart Günther Lilje legte die Vereinszahlen vor, wonach 81 Mitglieder dem Kulturverein angehören. „Es sind keine Beiträge rückständig“, erklärte Lilje. Der Verein stehe auf einem finanziell gesunden Fundament mit Rücklagen.