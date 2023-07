Krönung beim Schützenfest: Thomas Knigge regiert Hankensbüttel

Von: Hilke Bentes

Teilen

So sieht das neue Königshaus der Hankensbütteler Schützen aus. © Gades, Manfred

Hankensbüttel – Drei rauschende, heiße und unvergessliche Tage liegen hinter den Schützen aus Hankensbüttel. So mancher suchte sich zwischenzeitlich eine kurze Abkühlung am Gartenschlauch oder beim Wassertretbecken, doch an der Partylaune konnten auch die hochsommerlichen Temperaturen nichts ändern. Hankensbüttel feierte das neue Königshaus um Majestät Thomas Knigge, der am Freitagabend, 7. Juli, unter tosendem Jubel ausgerufen wurde (das IK berichtete).

Knigge, der „Unermüdliche“, regiert das kommende Jahr. „Du standest vor fast genau zehn Jahren schon einmal hier“, erinnerte Präsident Jörn Hüsemann auf dem voll besetzten Wiethorn an die bereits auffälligen Leistungen der Neu-Majestät. Denn Knigge hatte 2012 schon einmal die Nase bei den Jungschützen vorne gehabt. Und auch die vergangenen Jahre brillierte Knigge stets mit Top-Leistungen auf dem Schießstand – jetzt also hatte es für den Königstitel gereicht. Der frischgebackene König zeigte sich überwältigt.



Ihm zur Seite steht für das kommende Jahr sein Adjutant Stefan Dolezych. Den zweitbesten Schuss legte Stephanie Hawellek hin, ihr folgte Kerstin Dammann. Der Königspokal ging an Sabine Refardt. Bei den Jungschützen hatte zum wiederholten Mal eine junge Dame die Nase vorn. Caroline Buse wurde von Hankensbüttel gefeiert. „Was ist Jungs, traut ihr euch nicht?“, fragte Hüsemann schmunzelnd. „Die Mädels haben schon wieder die Nase vorn.“ Als Adjutantin folgt ihr Amelie Schiller. Anneke Voß schoss am zweitbesten, Maria Magdalena Pieper war aber dicht an ihr dran. Damenbeste ist Johanna Schulze, Herrenbester Walter Müller. Bei den Gästen jubelte Laurens Müller. Nach der Proklamation sorgten „Pink Noise“ am Freitag für die richtige Tanz-Musik.



Die Schafferwahl der Schützengesellschaft folgte am Samstagnachmittag. © privat/Kerstin Dammann

Am Samstag wurde nicht nur die Scheibe beim neuen König angenagelt, es fand auch die Schafferwahl statt. In das verantwortungsvolle Amt des Jungschaffers wurde Ingo Tacke (Grenadier im Schwarzen Korps) gewählt. Turnusgemäß wurde die bisherige Jungschafferin Kerstin Vollert zur Altschafferin. Am Samstagabend sorgten dann „Second Pitcher“ für tanzbare Musik.

Was darf bei einem Hankensbütteler Schützenfest nicht fehlen? Das Platzkonzert mit dem Spielmanns- und dem Musikzug. Gestern stieg es vor vollem Haus am Quasimodo. Das Fest klang bei heißen Temperaturen auf dem Wiethorn aus.



In diesem Jahr fand das Platzkonzert am Quasimodo statt – und halb Hankensbüttel war dabei. © Gades, Manfred