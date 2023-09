Kooperation zwischen Haus Niedersachsen und Basketball Löwen Braunschweig

Von: Paul Gerlach

Teilen

Freude über die Kooperation: Spieler der Basketball Löwen Braunschweig, Maskottchen Henri, Trainer Jesús Ramírez (4.v.r.), Geschäftsführer Nils Mittmann (2.v.r.), Co-Trainer Kostas Papazoglou sowie Rainer Winkelhoch (Mitte) und Matthias Hierzer (3.v.r.; beide Inhaber Haus Niedersachsen gGmbH). Es soll Trainingseinheiten mit den Spielern geben, es sind Vorträge der Coaches geplant und das Haus Niedersachsen will für Unterstützung bei den Heimspielen sorgen. © privat

Oerrel/Braunschweig – Eine besondere Kooperation sind nun das Haus Niedersachsen mit Hauptsitz in Oerrel und der Bundesligist Basketball Löwen Braunschweig eingegangen: Der Profi-Basketball soll in den Landkreis und vor allem den Nordkreis transportiert werden. Gemeinschaftliche Schulaktionen oder weiterführende Sportangebote sollen dafür initialisiert werden.

Matthias Hierzer, geschäftsführender Gesellschafter des Hauses Niedersachsen, berichtet dem IK, dass nach aktuellem Stand wohl Schul-AGs am Hankensbütteler Gymnasium und an der IGS Gifhorn starten werden. Gespräche mit weiteren Schulen, Kitas und dem SV Groß Oesingen laufen, so Hierzer. In Groß Oesingen soll demnach ein Testballon gestartet werden. „Wir hoffen, dass wir den Basketball als Jugendförderung in unserer Heimat verstärken können“, sagt Hierzer.

Etwas zu bewegen für die Gemeinschaft – das ist das Ziel, welches das Basketball-Team und das Haus Niedersachsen als neuen Business-Partner eint. Die Löwen wollen das gemeinnützige Unternehmen mit Hauptsitz in Oerrel um ein „interessantes Angebot für seine Rehabilitanden“ erweitern. Das Haus Niedersachsen fördert Personen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf Hilfe angewiesen sind. Bildung und Erziehung sollen gefördert werden sowie das Angebot gesunder Ernährung. Seit 1973 werden in der Fachklinik Oerrel alkohol- und medikamentenabhängige Frauen und Männer behandelt.



Das Haus Niedersachsen will seinerseits für Unterstützung bei den Heimspielen der Löwen sorgen. Trainingseinheiten mit den Profispielern sollen ebenso zu dem Programm gehören wie Vorträge der Coaches oder die Unterstützung bei Veranstaltungen wie dem Wiedersehensfest der Fachklinik im August.



Nils Mittmann, Geschäftsführer der Basketball Löwen, sagt: „Unser neuer Partner Haus Niedersachsen hilft mit seinen Tätigkeiten bei der Reintegration von Menschen, die sich in einer herausfordernden Lebensphase befinden, in das gesellschaftliche Miteinander. Dazu möchten wir mit unserem Angebot an Trainingseinheiten und Wissenstransfer sowie den Heimspielbesuchen unseren Beitrag leisten.“ Man freue sich sehr auf die Projekte, die in den kommenden Jahren gemeinsam vorangetrieben werden sollen. Matthias Hierzer, geschäftsführender Gesellschafter der Haus Niedersachsen gGmbH, sagt: „Sport ist ein zentraler Bestandteil der Gesellschaft – sozial, kulturell, gesundheitlich. Die Schnittmenge der Basketball Löwen Braunschweig und der Haus Niedersachsen gGmbH als Gesellschaftsgestalter ist riesig.“ Deren Arbeit im Bereich der Suchthilfe und der Verpflegung von Schülern und Kindern diene der gesellschaftlichen Integration. Beide Unternehmen wollen gemeinsam Schul-AGs gründen, die Bewegung in Kitas fördern und Vereine bei der Gründung einer Basketballsparte unterstützen. Dabei soll, sofern möglich, auf vorhandene Strukturen aufgebaut werden, um unnötigen Konkurrenzsituationen vorzubeugen.



Am 10. September startet die Saison mit dem ersten Testspiel gegen Alba Berlin. Mindestens 10 mal 2 Tickets (solange der Vorrat reicht) werden an Personen verschenkt, die sich unter www.haus-niedersachsen.de/fuer-die-region melden und ihren Ticketwunsch hinterlegen. Wer Tickets ordert, sollte auch zum Spiel erscheinen.