Hankau Helau ist wieder da

Mit bunten Kostümen und in Tanzlaune haben die Kinder auch in der Vergangenheit Fasching gefeiert. Bei Hankau Helau bebt eben das Schützenhaus. © Privat

Hankensbüttel – In einer Woche ist es soweit und im Hankensbütteler Schützenhaus heißt es wieder „Hankau Helau“. Der Bühnenspielverein Hankensbüttel lädt am Freitag, 3., und Samstag, 4. Februar, zu seiner 62. karnevalistischen Sitzung ein – nach der Corona-Pause das erste Mal seit dem Karneval im Jahr 2020.



Zur Prime-Time ab 20.11 Uhr

Startschuss ist also Freitag, 3. Februar. Ab 20.11 Uhr wird es da eine Sitzung ohne anschließenden Tanz und Party geben. Einen Tag später, am, 4. Februar, wird es ab 20.11 Uhr dagegen noch mehr Bewegung geben. Abgesehen von den Tänzen der Red Sparks, den Cheers, den Queens, den Isefunken und dem Elferrat sorgen die A-cappella-Gruppe Freibier und die Chaoten für Stimmung. Garniert wird dies mit diversen Büttenreden und Sketchen. Wie gewohnt führt Karnevalspräsident Siggi Cordes durchs Programm. Nach der Sitzung legt dann auch noch DJ Michel auf, sodass der Party und dem Tanz nichts mehr im Wege steht. Am Freitag tanzt im Übrigen auch die Mäusegarde. Für beide Sitzungen können noch Karten über der Vereins-Homepage buehnenspielverein.de erworben werden.



Ebenso am Samstag, nur etwas früher, trumpfen die jungen Karnevalisten im Schützenhaus auf. Ab 14.33 Uhr wird beim Kinderfasching getanzt und gespielt; kleine Überraschungen für Groß und Klein inklusive. Und das Programm ist auch hier sehr bunt – beteiligen sich doch zahlreiche Mitglieder des Vereins an den Vorbereitungen. So kümmern sich die Red Sparks um die Musik und auch der Elferrat ist wie jedes Jahr wieder mit dabei. Ebenso wird es einen Kostüm- und Witzewettbewerb geben, bei dem auf die Steppkes Preise warten. Eintritt ist beim Kinderfasching frei – der BSV freut sich auf zahlreiche große und kleine Besucher.