Auf Jagd nach Feuerteufel

Kampf gegen das Feuer: Nach der Serie an Rundballen-Bränden – hier am Donnerstagabend bei Repke – geht die Polizei von einem Einzeltäter aus. Auch wenn Trittbrettfahrer in solchen Fällen stets in Frage kommen könnten. Laut Hankensbüttels Polizei-Chef Jan-Klaus Jahnke laufen einige Maßnahmen, auf die er nicht näher eingeht, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

© Foto: Feuerwehr