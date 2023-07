Ja zu E-Ladesäule am Hankensbütteler Rathaus

Von: Paul Gerlach

Am Hankensbütteler Rathaus soll nach dem Willen des Samtgemeinderates eine öffentliche E-Ladesäule errichtet werden. Sie soll inklusive Montage und Netzanschluss nicht mehr als 11 000 Euro kosten, wurde festgelegt. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Sie darf inklusive Montage und Netzanschluss nicht mehr als 11 000 Euro kosten: Der Hankensbütteler Samtgemeinderat hat jetzt bei sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschlossen, dass vor dem Rathaus eine öffentliche Ladesäule für E-Fahrzeuge errichtet werden soll. Am Rathaus könnten dann zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Zugleich soll geprüft werden, ob Fördermittel für das Projekt aufgetan werden können.

Das Gerät soll für die gängigen Abrechnungsmodalitäten gerüstet sein und reguläres Wechselstromladen (AC) an einem Ladepunkt ermöglichen. Neben den einmaligen Kosten für das Aufstellen der Säule fallen nach Verwaltungsangaben jährlich etwa 250 Euro netto für die LSW-Betriebspauschale und 200 Euro für Wartung sowie eventuell nötige Reparaturarbeiten an.



Fördergelder sollen her

Zum Aufstellen der Säule an sich gab es im Samtgemeinderat kaum kritischen Stimmen. Die Gegenstimmen und die dazugehörigen Begründungen zielten tendenziell auf die Vorgehensweise in Sachen Fördergelder ab. So wies Andreas Kuers (CDU) darauf hin, dass die Bundesregierung den Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge stärker unterstützen will. Dafür sind zwei neue Förderangebote geplant – sowohl für Privathaushalte (mit bis zu 500 Millionen Euro) als auch für Unternehmen (bis zu 400 Millionen Euro). Beide Programme sollen in den kommenden Wochen und Monaten starten. Kuers ist daher der Meinung, dass man als Samtgemeinde nicht vorschnell agieren sollte. Er wolle eine Förderschädlichkeit ausschließen. Samtgemeindebürgermeister Henning Evers sprach sich dafür aus, einen Beschluss zu fassen und nahm den Hinweis von Kuers hinsichtlich der Fördermöglichkeiten mit in seinen erweiterten Antrag auf, dieser wurde dann letztlich auch beschlossen. So soll geprüft werden, ob sich bis Jahresende Fördermöglichkeiten aufgetan haben. Es sei an der Zeit, am Rathaus eine Ladesäule zu errichten – gerade in Zeiten, in denen das Thema an Fahrt aufnehme, sagte Evers. „Wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen.“ Er sehe die von Kuers’ geschilderte Gefahr in Sachen Förderschädlichkeit nicht. Falls Fördergelder fließen, entstehen der Samtgemeinde entsprechend weniger Kosten.

Irmgard Pfeffer (Bündnis 21) sagte, dass man sich durch Evers’ Vorschlag nichts nehme. Sie machte sich dafür stark, dass man sich mit dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB) in Verbindung setzen solle – mit Blick auf die Kombination aus Solartechnik, Speicherkapazität und Ladesäule.



Dirk Köllner (CDU) hält eine Ladesäule im Ortskern für sinnvoller. „Wir sollten es grundsätzlich überlegen.“ Die Samtgemeinde schwimme bekanntlich nicht in Geld, daher müsse man leider „auch Dinge mal sein lassen“. Evers entgegnete – mit Blick darauf, dass es schon mal eine Ladesäule am Rathaus gab –, dass es auch darum gehe, die Reputation wiederherzustellen. Es gebe an mindestens vier Verwaltungs-Standorten in der Region solche Ladepunkte. Wenn man an die Betreiber von Supermärkten herantrete, würden diese solche Ansinnen meist abblocken, wenn man diese auf ihren Grundstücken umsetzen wolle. In der Ortsmitte sei das Ganze nicht Sache der Samtgemeinde, sagte Werner Rodewald (CDU), von daher komme aus seiner Sicht nur das Rathaus als Standort in Frage. Sein Fraktionskollege Richard Uwe Kraus sprach sich indes mit Blick auf die Haushaltslage der Samtgemeinde aktuell gegen das Aufstellen der Säule aus. „11 000 Euro sind keine Cent-Beträge.“



Ratsvorsitzender Henning Heers (Bündnis 21) betonte insbesondere mit Blick auf die Rathaus-Mitarbeiter, dass gute Arbeitgeber eine solche Säule zur Verfügung stellen würden. Er sei komplett dafür. Auch deswegen, weil in der Samtgemeinde bekanntlich viel ökologisch erzeugter Strom produziert werde – etwa durch die Windkraft.