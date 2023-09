iPads am Gymnasium: Antwort auf AfD-Fragen im Kreistag

Von: Siegfried Glasow, Paul Gerlach

Die Aufregung um die Schul-iPads am Hankensbütteler Gymnasium beschäftigte am Mittwoch den Kreistag. © dpa/Julian Stratenschulte

Hankensbüttel/Gifhorn – Zuletzt gab es Aufregung um die Schul-iPads am Hankensbütteler Gymnasium (das IK berichtete). Die Gifhorner AfD hatte die Vorgehensweise der Schule in puncto Aushändigung der digitalen Leihgeräte moniert und sah die deutschen Schüler und integrierte ausländische Schüler diskriminiert. Die Schule wies dies umgehend zurück und betonte, dass das Aushändigen der Geräte „völlig unabhängig“ von Merkmalen wie Religion, Ethnie und Herkunft erfolge, es habe auch nichts mit der Muttersprache zu tun.



Am Mittwoch, 30. August, kam das Thema im Gifhorner Kreistag unter „Anfragen und Anregungen“ auf den Tisch, es gab aber keine inhaltlichen Diskussionen im Kreistags-Rund dazu. In der E-Mail der Schule hieß es wörtlich: „Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben grundsätzlich die Möglichkeit, kostenlos ein iPad von der Schule zu leihen.“ Auf die Option, dass Eltern von Schülern – ob mit oder ohne Deutsch als Muttersprache, also generell – einen entsprechenden Antrag stellen können, wurde in der E-Mail nicht hingewiesen. Dies ist aber gelebte Praxis an der Schule.

Landrat Tobias Heilmann beantwortete im Kreistag die AfD-Anfrage, die sieben Fragen zum Thema iPads umfasste. Der Kreis als Schulträger sagt: „Die E-Mail des Gymnasiums Hankensbüttel ist missverständlich.“ Betont wird durch die Verwaltung aber, dass die Ausleihe der Geräte für alle Schüler möglich sei, wenn die Kriterien erfüllt werden. Durch einen Antrag könnten die Eltern glaubhaft machen, dass die Anschaffungskosten eines mobilen Endgerätes nicht getragen werden können. Die Schulleitung entscheide dann über den Antrag. Außerdem gebe es weitere Einzelfälle für die Ausleihe.



Der Landkreis hat nach eigenen Angaben mit der Schulleitung Kontakt aufgenommen und den Sachverhalt inhaltlich geklärt. Die Kreisverwaltung betont, dass grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ein solches Gerät auszuleihen – unabhängig von Klassenstufe, Muttersprache oder anderen Kriterien. Dies hielt gestern auch Schulleiterin Cornelia Röhrkasten auf IK-Anfrage fest. Der Schule sei es seit vielen Jahren ein Anliegen, Bildung nicht vom Geldbeutel abhängig zu machen. Daher gebe es seit mehreren Jahren ein Unterstützungsprogramm für alle Schüler. Sie erwähnt die Vereinigung der Eltern und Freunde des Gymnasiums Hankensbüttel. Deren Unterstützung ermögliche ein Budget, das etwa bei Schulfahrten zum Tragen kommt. „Eltern in finanzieller Schieflage“ würden davon profitieren, so könne man soziale Härtefälle abfedern. Das sei seit vielen Jahren Usus an der Schule. Auch die Begabtenförderung habe etwas davon.

Anders als bei Beschaffungen, die der Kreis als Schulträger vornimmt, seien die jeweiligen Schulleitungen für das Verfahren zur Ausleihe von mobilen Endgeräten zuständig, heißt es bei der Kreisverwaltung. Somit sei keine Anzeige ausgeliehener Geräte beim Kreis erforderlich. Daher habe man als Schulträger auch keine Kenntnis über die einzelnen Ausleihen.



Während der Corona-Pandemie war es nach Kreisangaben beim Sofortausstattungsprogramm des Bundes und der Länder – als Förderprogramm für die Beschaffung von Leihgeräten für Schüler im Homeschooling – prioritär um die „Bedürftigkeit“ des ausleihenden Schülers/der Schülerin gegangen. Genauer gesagt um Schüler, die über kein eigenes Gerät verfügen und von der Zahlung des Entgeltes der Lehrmittelausleihe befreit sind. Dies wurde laut Kreisverwaltung bei der Anschaffung der Leihgeräte übers Sofortausstattungsprogramm allen Schulen kommuniziert.



Nach der Phase des Homeschoolings und dem Ende der Corona-Pandemie sollten die Leihgeräte weiter sinnvoll und eigenverantwortlich an den Schulen eingesetzt werden, so die Verwaltung. So würden am Hankensbütteler Gymnasium die übers Sofortausstattungsprogramm beschafften Leihgeräte zeitlich befristet an Schüler ausgeliehen. Die Leihgabe gehe längstens ein Schuljahr. Weitere Einzelfälle für die Ausleihe gebe es auch. Beispielsweise, wenn es nötig sei, eine Krankheitsphase zeitlich zu überbrücken. Denn dann könne das iPad zum Lernen und zur Teilnahme am Unterricht genutzt werden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit seien Projektphasen. Hinzu komme die Ausleihe für die Übersetzung von Texten im Unterricht.



Bei der AfD-Frage, was der Schulträger unternimmt, um geringverdienende Eltern(-teile) finanziell bei der Beschaffung von Lernmitteln zu unterstützen, wies Heilmann auf eine Möglichkeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket hin. So sei eine Zahlung von maximal 174 Euro pro Jahr möglich, um Kosten für Schulmaterial abzudecken. Dies könnten Personen beantragen, deren Anspruch berechtigt ist.