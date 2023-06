Ilmenau: Abhilfe soll her durch 20 000 Euro für Renaturierung

Von: Paul Gerlach

Ein Infoabend steht an: Die Ilmenau soll auf 250 Metern Länge mit Fördergeld renaturiert werden. © privat/ Pfeffer

Bokel – Für die Ilmenau soll im Bokeler Quellgebiet etwas getan werden: Der Quellbach ist in Bokel kaum noch als Bach zu erkennen und befindet sich in einem katastrophalen Zustand (das IK berichtete). Durch langjähriges Vertiefen des Bachbettes fließt das Wasser schnell ab, der Bach ist im Ort größtenteils trockengefallen. Das Bachbett müsste daher erweitert werden, um das Wasser in der Fläche zu halten. Nun gibt es Fördergeld für eine Renaturierungsmaßnahme. Die Bevölkerung soll dabei eingebunden werden und wird um Vorschläge, auch zur richtigen Stelle für das Vorhaben, gebeten. In Kürze steht dazu ein Infoabend an.

In der Gemeinde Sprakensehl macht man sich bekanntlich Sorgen wegen des Zustandes der Ilmenau. Deswegen stellte der Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Uelzen auf Bitten der Gemeinde einen Antrag: Dieser ging an den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Die angepeilte Förderung zur Bachrenaturierung wurde nun mit 18 000 Euro bewilligt. Auch die Kommune beteiligt sich selbst mit 2000 Euro aus dem Haushalt. Mit dem Geld könnte der Bach auf einer Länge von 250 Metern renaturiert werden, berichtet Grünen-Ratsfrau Irmgard Pfeffer im IK-Gespräch.



Koordiniert wird die Maßnahme vom Kreisverband aus Uelzen. Am Mittwoch, 28. Juni, 19 Uhr, gibt’s einen Infoabend im Heide-Café Bartels in Bokel. Vertreter des Verbandes werden informieren und Umsetzungsvorschläge machen. Alle Interessierten – und besonders alle Bokeler – sind eingeladen, sich zu informieren und sich einzubringen.