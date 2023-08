Heidmärkerfest: Musental und Bahnhofstraße als Event-Meile

Von: Burkhard Ohse

An der Bahnhofstraße stellten Kunsthandwerker ihre Werke aus. © Ohse, Burkhard



Hankensbüttel – Vier Jahre haben die Hankensbüttler und die Gäste von außerhalb auf ihr Heidmärkerfest warten müssen – „aus bekannten Gründen“, wie Rainer Nuth, stellvertretender Bürgermeister, zur Eröffnung am Samstagabend sagte. Da hatte der Musikzug schon auf das Fest eingestimmt. Das war eher zum Zuhören und Genießen gedacht.



Die Band von Radio Antenne Niedersachsen sorgte für die musikalische Unterhaltung. © Ohse, Burkhard

Getanzt wurde später am Abend, nachdem die Antenne-Niedersachsen-Band sich und die Gäste in der Augustkühle warmgespielt hatten. Die Bahnhofstraße und das Musental waren dann am Sonntag Spiel-, Bummel- und Wissensmeile, nachdem Pastor Karsten Heitkamp mit den Posaunenchören aus Bokel, Ling-Langwedel, Sprakensehl und Hankensbüttel den Freiluftgottesdienst zelebriert hatte.



Zu Lande, zu Wasser und in die Luft ging es im Musental zu, wo die Aktion Fischotterschutz über das Element Wasser, der Hegering Hankensbüttel über den Boden und die Falknerei sowie der Verein für Luftsport Südheide über das Element Luft informierten. Das war nicht nur für die Kinder lehrreich, von denen die ganz jungen die Riesenhüpfburg und die Kletterwand austesteten. Oder sie besuchten die Spielkameraden des FSV Nord. Julia Pawellek hatte dort mit Helfern etliche Spiele mitgebracht. Links und rechts daneben gab es das Riesenschachfeld und die Jugendförderung der Samtgemeinde präsentierte ihr Angebot. An der Bahnhofstraße war Rost ein beherrschendes Thema. Gleich drei Aussteller boten oxidierte Metallkunstwerke feil, sogar Hunde aller Rassen als Motiv. Kunsthandwerk, Kulinarisches von „Ochsenfetzen“ bis hin zu Kartoffelgerichten und Leckereien von den Landfrauen ließen keine Wünsche offen. Bei der Feuerwehr durften sich die Kinder im Löschen üben und die Erwachsenen an Spreizer und Schere.



Musik gab es von den Wiesentalern, der Gesangsgruppe des Kneippvereins, den Jagdhornbläsern und dem Männerchor sowie der Trommelgruppe EMMens. Zudem tanzte die Volkstanzgruppe der Landjugend Steinhorst. Dank gab es zu Beginn an den Arbeitskreis Heidmärkerfest mit Desirée Aittiarporn und Janina Schenk bei ihrer Premiere als junge sowie Kerstin Raap, Ingrid Ladwig und Elke Röling als ältere „Häsinnen“. Sie, Bürgermeister Dirk Köllner und die Bauhofmitarbeiter hatten den Großteil der Arbeit auf sich genommen, lobte Nuth.



