Heidmärkerfest in Hankensbüttel: Zurück zu den Wurzeln

Von: Paul Gerlach

Die Antenne Niedersachsen Band wird an dem Samstag auf dem Platz der Partnerschaften auftreten. Der Radiosender übernimmt auch die Moderation. © privat/Antenne Niedersachsen

Hankensbüttel – Es ist eine Rückkehr zu den Wurzeln: Das Heidmärkerfest in Hankensbüttel steigt am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August. Die Marktmeile in der Bahnhofstraße ist nach der langen Corona-Pause wieder am Start. Die Gemeinde als Veranstalterin will beim Event alte Traditionen wieder aufleben lassen.

Heidmark im Fokus

Heide, Birke und Kartoffel: Die Heidmark insgesamt wird in den Mittelpunkt gestellt, heißt es seitens des erprobten Organisationsteams, das als Arbeitskreis um Desirée Aittiarporn von der Verwaltung und Janina Schenk ergänzt wurde. Bereits seit Januar wird geplant. Aittiarporn begrüßt, dass das Fest wieder so gefeiert werden kann: „Traditionell und schön“.

Das Organisationsteam mit Kerstin Raap (v.l.), Desirée Aittiarporn, Janina Schenk, Elke Röling, Dirk Köllner und Ingrid Ladwig. Es fehlt Martina Quelle-Schwankhaus. © Gerlach, Paul

Am Samstag geht das Programm von 19 bis 0 Uhr. Auf dem Platz der Partnerschaften gibt es einen Show-Truck und Live-Musik des Radiosenders Antenne Niedersachsen. Dieser übernimmt an beiden Tagen auch die Moderation und führt durch die Veranstaltung. Die sendereigene Cover-Band wird auftreten und sicherlich auch auf den einen oder anderen Liedwunsch eingehen. Der Show-Truck kann zudem am Sonntag noch als Bühne genutzt werden. Natürlich sind auch örtliche Vereine und Gruppen mit von der Partie: Fest zugesagt haben bereits die Trommler von den EMMens, die als Band von Ira Tolstichin betreut werden, die Jagdhornbläser Isenhagener Land und der Kneippverein Isenhagener Land. Letzterer wird Volkslieder singen. Es wird gewohnte, aber auch neue Acts von örtlichen Akteuren zu sehen geben.



Am Sonntag läuft das Heidmärkerfest von 10 bis 18 Uhr. Los geht es mit einem Freilicht-Gottesdienst von 10 bis 11 Uhr. Auf der Marktmeile auf der Bahnhofstraße ist, wie gewohnt, für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Außerdem gibt es dort handwerkliche Produkte, Dekoartikel und Infostände von Vereinen und Verbänden. Im Musental ist ein Spiel- und Spaßgelände für Kinder vorgesehen, aber auch die schon etwas größeren Besucher sind dort gesehen. Unter anderem die Hankensbütteler Spielkameraden sind mit einem Stand und Spiele-Tischen dort vertreten. Aber es gibt im Musental auch weitere Attraktionen, so Aittiarporn. So ist die Polizei mit dabei und es wird einen Hüpfparcours geben. Noch mehr wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.



Der Arbeitskreis will nach eigenem Bekunden wieder Schwung ins Heidmärkerfest bringen. Bürgermeister Dirk Köllner, ebenfalls Arbeitskreis-Mitglied, betont, dass die Kommune auch mehr finanzielle Mittel als sonst für das Fest über den Haushalt bereitgestellt hat.