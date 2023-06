Harsahl-Projekt: Bau der Fundamente für 5 Windräder nach Sommerferien

Von: Paul Gerlach

Die Baufortschritte sind unübersehbar: Beim Windpark Harsahl ist die Fertigstellung des Vorhabens für Sommer 2024 vorgesehen. © privat

Hankensbüttel/Weddersehl/Wettendorf – Fast 13 Jahre hat die Planung in Anspruch genommen, viele Hürden mussten abgearbeitet werden: Doch nun geht es beim Windpark Harsahl unübersehbar mit der Weiterentwicklung voran. Fünf neue Windräder werden dort bekanntlich errichtet – vier in der Gemarkung Hankensbüttel, eines in der Gemarkung Weddersehl. Aktuell sind die Vorarbeiten für die Fundamente abgeschlossen, demnächst werden kleine bauliche Maßnahmen am Umspannwerk vorbereitet.

Nach den Sommerferien geht es mit dem Bau der eigentlichen Fundamente und der Kabelverlegung zum Umspannwerk weiter. „Es bleibt zu hoffen, dass es mit dem Wetter im Winter keine extremen Ausschläge gibt, um circa im Frühjahr 2024 dann hier vor Ort Strom einspeisen zu können“, sagt Dirk Niebuhr, einer der Vertreter und Sprecher der Eigentümergemeinschaft.



Die Bauarbeiten hatten Ende Januar begonnen (das IK berichtete). Los ging es mit dem Auskoffern der Zuwegungen, danach wurden die Gruben für die Fundamente der Windräder ausgehoben. Etliche Erdbewegungen innerhalb des Windparks wurden unter naturschutzrechtlichen Auflagen, aber auch mit vielen Synergieeffekten vorgenommen. So hat man versucht, immer kurze Wege innerhalb des Windparks für Transportarbeiten der verschiedenen Aushebungen zu finden. Auch die Materialien, die dort eingebaut wurden, sind zum größten Teil alles Produkte, die von den Auskofferungen stammen.



Zwischen der Firma Arning aus Steinfurt, der EE Projekt GmbH, dem Architekten und den vielen Grundeigentümern aus der Samtgemeinde wurde das Ganze abgestimmt. Von der Eigentümergemeinschaft ist zu vernehmen, dass besonders beim Regionalverband Großraum Braunschweig sowie beim Austausch mit den Trägern öffentlicher Belange im Rahmen der öffentlichen Auslegungen zu erkennen sei beziehungsweise die Hoffnung besteht, dass die große Politik Nachbesserungen vornimmt. Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Gifhorn indes funktioniere sehr gut, ist zu hören. Dies könne bis zum heutigen Zeitpunkt auch immer wieder der Investor, die DEW 21 aus Dortmund, bestätigen. Wenn man die gesamte Energiewende vorantreiben wolle, seien Vereinfachungen im gesamten Verfahren dringend nötig, so die Eigentümer-Seite. Auch dabei sei Bürokratieabbau dringend gefordert.



Mit dem erzeugten Strom beim Windpark Harsahl können etwa 14 000 Haushalte versorgt werden. Dazu werden jährlich rund 40 000 Tonnen CO2 eingespart. Auch das Stromnetz des Energieversorgers vor Ort gilt als ausreichend, um diesen Strom abzunehmen. Deswegen verwundert es nicht, dass man bei der Eigentümergemeinschaft guter Dinge ist, eventuell weitere Projekte im Bereich der regenerativen Energien umsetzen zu können. Dies gehe „oft am besten in einer guten Gemeinschaft, zusammen mit guten Partnern“.



Mit Spannung wird nun in der Eigentümergemeinschaft sowie bei deren Partnern der weitere Bau der fünf Windräder verfolgt. Die Fertigung der Anlagen vom Typ Nordex N 149 hat auch begonnen. Letzte Vorbereitungen für den Transport aus Richtung Hamburg sind voll im Gange.