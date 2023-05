Hankensbütteler Wohnmobilstellplatz: Entleuchtung ab 22 Uhr

Von: Paul Gerlach

Bei der Abnahme des Hankensbütteler Wohnmobilstellplatzes im August 2022 waren auch die Straßenleuchten in Augenschein genommen worden. Sie sollen auch künftig brennen, als Kompromiss aber nur noch bis 22 Uhr. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Ein komplettes Abschalten der Beleuchtung am Hankensbütteler Wohnmobilstellplatz? Dazu wird es nicht kommen. Der Gemeinderat sprach sich jetzt gegen einen entsprechenden Antrag von Reinhard Weißmann (WIH) aus. Es wurde aber die Kompromisslösung beschlossen: Die Beleuchtung wird ab 22 Uhr abgeschaltet.

Auch die Mitglieder des Verkehrsausschusses hatten sich zuvor gegen Weißmanns Antrag gewendet und für eine Abschaltung ab 22 Uhr plädiert. Im Ratsrund wurde nun darauf verwiesen, dass dort Fußgänger mit ihren Hunden in dem Bereich unterwegs seien und daher eine abendliche Beleuchtung sinnvoll sei. Weißmann betonte hingegen, dass er seinen Antrag dazu im Januar gestellt hatte, als das Licht am Stellplatz komplett und mit voller Intensität brannte. Mit Blick auf das Einsparen von Energie habe ihn dieser Umstand „erheblich gestört“. Durch seinen Antrag als Anstoß sei die Lichtintensität daraufhin reduziert worden. Er sei der Meinung, dass das Licht am Stellplatz vollständig ausgeschaltet werden könnte. 17 Leuchten gebe es dort – und diese seien auch in den vier Monaten des Jahres ohne Wohnmobile angeschaltet. „Wir müssen weniger Energie verbrauchen“, betonte Weißmann.



„Wir sollten die Leuchten anlassen“, fand hingegen Rainer Nuth (Bündnis für Hankensbüttel). Die Beleuchtung solle geregelt heruntergedimmt werden und nicht die ganze Nacht angeschaltet sein. Das Licht ganz auszumachen – dafür sei er nicht. Auch die dortige Brücke über den Hankensbütteler Bach würde von Spaziergängern genutzt. „Die Beleuchtung ab 22 Uhr abzustellen, ist schon eine Reduzierung“, sagte Elisabeth van Werde (WIH). Diese angesprochene Reduzierung wurde dann auch vom Rat beschlossen.



Die Verwaltung hatte in ihrer Beschlussvorlage angeführt, dass es richtig sei und in der heutigen Zeit auch darauf ankomme, Ressourcen zu sparen, wo immer es gehe. Nur in diesem Fall werde nach Ansicht der Verwaltung die Sicherheit der Spaziergänger in den Vordergrund gestellt. Dies liege auch an zahlreichen Bekundungen von Spaziergängern, die die Ausleuchtung des Bachwanderweges begrüßen. Hinzu komme, heißt es aus dem Rathaus, dass die Beleuchtung bereits auf die Hälfte – also 50 Prozent der Leuchtkraft – gedimmt sei. Ein Abschalten der Beleuchtung ab 22 Uhr wäre ein Kompromiss, um beiden Seiten gerecht zu werden, so die Verwaltung. In den Sommermonaten sei die Beleuchtung nahezu unnötig und im Winter sei sie wohl bis 22 Uhr ausreichend, heißt es aus dem Rathaus.