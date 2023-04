Hankensbüttel: Antrag auf Entleuchtung

Von: Pascal Patrick Pfaff

Teilen

Bei der Abnahme des Wohnmobilstellplatzes im letzten August wurden auch die Straßenleuchten in Augenschein genommen. Sie sollen auch künftig brennen. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Für eine Abschaltung der Beleuchtung am Hankensbütteler Wohnmobilstellplatz hat sich Reinhard Weißmann (WIH) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinde-Verkehrsausschusses starkgemacht. Im Namen der WIH-Fraktion wolle er das Licht ausgestellt wissen, solange das Areal von November bis Ende März geschlossen ist.



Weißmanns Vorstoß – den er in einem Antrag formuliert hat – hängt mit der Errichtung 15 neuer Straßenleuchten zusammen, die im letzten Jahr mit der Modernisierung des Wohnmobilplatzes einherging. „Während der Schließung des Geländes für insgesamt fünf Monate entfällt der Grund für eine Beleuchtung“, so der Hankensbütteler. Er machte in diesem Zuge auf die Klimakrise aufmerksam, die es aus seiner Sicht notwendig macht, „auf zusätzlichen und nicht erforderlichen Ressourcenverbrauch zu verzichten“. Laut Weißmann reiche es nicht aus, die Beleuchtung nur herunterzudimmen – was für ihn „noch immer mit einer Verschwendung“ verbunden sei.



Die Gemeinde solle mit gutem Vorbild vorangehen. Er könne bei einer kleinen Zahl von Leuchten „eventuell darüber hinwegsehen“, nicht aber bei 15. Zumal bis zum letzten Jahr an der Stelle noch keine Leuchten gestanden hätten und sie insofern auch nicht „von den Leuten vermisst werden würden.“ Ohnehin gebe es in dem Gebiet nur wenig Fußgängerverkehr und daher keinen Bedarf, das Areal zu beleuchten.



Dieter Krzykowski aus der Hankensbütteler Verwaltung betonte, dass Weißmanns Hinweis richtig sei, „Ressourcen sparen zu müssen, wo immer es geht“. Im Falle des Wohnmobilstellplatzes habe die Verwaltung jedoch die Ansicht, dass die Sicherheit der Spaziergänger vordergründig sei. Diese hätten nämlich des Öfteren „die Ausleuchtung des Bachwanderwegs begrüßt“. Es sei ein Kompromiss für beide Seiten, die Beleuchtung im Winter ab 22 Uhr abzuschalten. In den Sommermonaten sei sie dagegen nahezu unnötig.



Peter Dietz (Bündnis für Hankensbüttel) schloss sich den Ausführungen Krzykowskis an: „Ich denke, dass der Vorschlag der Verwaltung zumutbar ist, die Beleuchtung in den Wintermonaten ab 22 Uhr abzuschalten. Zumal die LED-Leuchten wenig verbrauchen.“



Von Weißmanns Begründung irritiert waren indes Benjamin Hüser (Bündnis für Hankensbüttel) und Henning Buhr (CDU). So hielt Hüser fest: „Ich finde die Argumentation im Sinne von ‘da war nie Licht’ komisch. Vor allem in Bezug auf die mögliche Installation einer weiteren Straßenbeleuchtung in Höhe des Spielplatzes ‘Kinderglück’.“ Er sei jedoch dafür, dass die Beleuchtung gedimmt wird. Buhr bezeichnete Weißmanns Erklärung vom ‘Licht, das niemand vermisst’, unter Bezugnahme auf Krzykowskis Ausführungen als „komplett verkehrten Ansatz“. Er würde die Straßenbeleuchtung so belassen.



Dem schloss sich auch Thomas Sordel (Bündnis für Hankensbüttel) an. Er plädierte denn auch dafür, die Beleuchtung zu dimmen. „Aber erst, wenn es am Wohnmobilplatz neue Schaltmöglichkeiten gibt.“ Bei einer Gegenstimme votierte der Ausschuss gegen Weißmanns Antrag und für eine Abschaltung der Beleuchtung ab 22 Uhr.