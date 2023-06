ALS-erkrankter Philipp Hanf: „Auf Betroffene zugehen und Fragen stellen“

Von: Paul Gerlach

Philipp Hanf aus Hankensbüttel in seinem Permobil-Rollstuhl, im Hintergrund das Konterfei seines treuen, vierbeinigen Begleiters Brunello – der ihm sonst nicht von der Seite weicht, wenn er nicht gerade ausgeführt wird. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Der Welt-ALS-Tag ist am nächsten Mittwoch, 21. Juni: Er soll Aufmerksamkeit schaffen für Menschen mit dieser chronisch degenerativen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Zudem soll die Öffentlichkeit über Amyotrophe Lateralsklerose informiert werden. Philipp Hanf aus Hankensbüttel, der die Diagnose ALS in 2017 erhielt (das IK berichtete mehrfach), unterstreicht die Anliegen des Welt-ALS-Tags. Er wünscht sich einen normalen Umgang mit den Betroffenen.



Schwierige Diagnose

Dieser Punkt ist Hanf sehr wichtig – und der 53-Jährige betont: „Es geht darum, auf Betroffene zuzugehen, Fragen zu stellen und keine Hemmungen zu haben.“ Hanf geht bekanntlich sehr offen mit seiner Erkrankung um und spart auch unangenehme Themen nicht aus. Nicht nur auf diese Weise hofft er, dass er dazu beitragen kann, die Krankheit stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein zu rücken – zuletzt etwa mit der Veröffentlichung seines Buches „Wer stirbt denn nicht?“



Denn nach wie vor ist es laut Hanf so, dass es keine Therapieansätze gibt – wenn überhaupt, dann würden die Symptome behandelt, um die Krankheit erträglicher zu machen. Er schildert, dass ALS am Anfang nur sehr schwer zu diagnostizieren sei. Es sei weiterhin so, dass es keine Biomarker gebe, mit denen man ALS feststellen könne. Biomarker sind biologische Merkmale, die im Blut oder in Gewebeproben gemessen und bewertet werden können. Sie zeigen krankhafte Veränderungen auf. Bis zur letztendlichen ALS-Diagnose sei das Ganze daher ein Ausschlussverfahren, so Hanf. Die Krankheit mache aus seiner Sicht einzigartig, dass es sich bei ihr um einen Verfall des Körpers bei gleichzeitig vollem Bewusstsein handele. Nach seinem subjektiven Empfinden seien immer mehr junge Leute betroffen. „Man muss achtsam mit sich selber sein.“



Hanf ist überzeugt, dass der Welt-ALS-Tag besondere Beachtung verdient. Es gehe darum, auf den Umgang mit ALS-Kranken aufmerksam zu machen und mehr Verständnis für sie aufzubringen. Die Hoffnung sei, dass eine Therapie entwickelt wird – oder zumindest eine Verlangsamung des Verlaufs herbeigeführt werden kann. Dafür sei es aber nötig, mehr Gelder für die Forschung zu generieren.



„Unterschiedlich heftig“

Hanf will nicht verhehlen, dass die Phase des Verlustes einzelner Körperfunktionen bei ALS die Betroffenen trifft, wenn auch unterschiedlich heftig. Der eine finde das Fortbewegen im Rollstuhl nicht toll, die andere bedauere den Verlust der Sprache, wiederum andere haderten damit, dass sie nicht mehr alleine auf die Toilette gehen können.



Hanf selbst empfindet die langsame Verschlechterung eher positiv, dann könne man sich mit dem Thema beschäftigen und eine neue Einstellung dazu finden. Für ihn selbst sei der Verlust an Mobilität die größte Herausforderung. Er genoss es, Sport zu machen und sich vollkommen frei bewegen zu können. „Doch die Zeit heilt die Dramatik“, sagt Hanf. Man lerne, damit umzugehen, man akzeptiere die Situation und arrangiere sich damit. Sein eigener Zustand habe sich in den vergangenen anderthalb Jahren verändert: Alltägliche Dinge seien nur sehr erschwert möglich, die Tage müssten genau geplant werden – je nachdem, ob er für einen gewissen Zeitraum alleine zu Hause ist oder nicht. Dies gehe schon bei Toilettengängen los – oder etwa bei der Frage, ob er an diesem Tag vielleicht ein T-Shirt tragen will.



Über die Wolfsburger Krzysztof-Nowak-Stiftung hat Hanf Kontakt zu anderen ALS-Kranken. Außerdem ist er in Social Media aktiv, zuletzt zunehmend. Dies alles mache für ihn die Schicksale und die Geschichte hinter den Menschen „sehr greifbar“. Ihn erreiche viel Feedback, was ihn wiederum bestärkt. „Es beeindruckt mich, wie außergewöhnlich positiv Betroffene trotz dieser dramatischen Krankheit damit umgehen.“ Die Menschen würden Sinn in ihrem Leben finden – selbst wenn sie völlig bewegungsunfähig sind, nicht mehr sprechen können und/oder beatmet werden müssen.