Hankensbütteler Gymnasium verabschiedet den Phi-Jahrgang

Von: Hans-Jürgen Ollech

Die Gäste warten auf den Einzug der Abiturienten. © Ollech, Hans-Jürgen

Hankensbüttel – 86 waren angetreten, 79 haben bestanden: Die Abiturientinnen und Abiturienten des Hankensbütteler Gymnasiums haben gestern bei der Abschlussfeier in der Sporthalle ihre Reifezeugnisse erhalten. Der Abschied vom Phi-Jahrgang war von einer ganz besonderen Stimmung geprägt.



Einmal wurde die Traumnote 1,0 abgeräumt: Jahrgangsbeste wurde Jula Marie Kuhl aus Wittingen. Rebekka Magdalena Geßner aus Wahrenholz erreichte einen Notenschnitt von 1,1. Die Schwestern Evelyn und Anita Fritz aus Emmen liefen beide mit 1,3 ins Ziel.



Einmal Traumnote 1,0

Die Jahrgangsbesten Evelyn Fritz (v.l.), Anita Fritz, Rebekka Magdalena Geßner und Jula Marie Kuhl. © Ollech, Hans-Jürgen

In einem großen und würdigen Rahmen begrüßte Schulleiterin Cornelia Röhrkasten die Gäste bei der Entlassungsfeier. Der Noten-Schnitt lag insgesamt bei 2,45. „Wir waren schon mal besser, auch schon mal schlechter, aber unter dem Strich liegen wir im guten Mittelfeld“, lobte Röhrkasten die Leistungen ihrer Schulabgänger. Wichtig sei, dass man sich an seinen Interessen sowie Neigungen ausrichte und diese für seinen eigenen Lebensweg nutze. Selbst Stolpersteine sollten die Abiturienten nicht auf dem Weg in die Zukunft am selbst eingeschlagenen Weg hindern.

Oberstufen-Koordinator Frank Voigt nahm die Ehrung der vier Jahrgangsbesten vor. „Bei uns in der Schule zeichnet sich vor allem das zwischenmenschliche Engagement aus, das sich unter anderem in der Arbeit als Mentor, Schulsanitäter sowie in den Schulgremien, Musik und Theater oder bei internationalen Begegnungen widerspiegelt“, betonte Voigt. Dafür sei allen Schülerinnen und Schülern besonders gedankt. Die vorgetretenen Schülerinnen hätten auch diese Eigenschaften mit dem Lernen bestens verbunden.

Die Abi-Band spielte sich in die Herzen der Mitschülerinnen und Mitschüler sowie auch der Gäste und Eltern. © Ollech, Hans-Jürgen