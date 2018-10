Hankensbütteler Gewerbeschau zeigt sich einmal mehr als herbstlicher Besuchermagnet

Tolle Resonanz aus der ganzen Region

+ © Ohse Die Gewerbeschau am Wiethorn in Hankensbüttel erfreute sich starker Resonanz. © Ohse

Hankensbüttel. Die Aussteller zeigten sich am Wochenende zufrieden: Die Gewerbeschau am Wiethorn in Hankensbüttel erfreute sich starker Resonanz. Viele Betriebe waren mit Neuigkeiten oder Sonderaktionen im Gepäck zum Schützenhaus gekommen.