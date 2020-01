Hankensbüttel: Wieder Ölleck

Bei einer Dichtigkeits-Überprüfung sind am Dienstag erneut etwa 300 Liter Nassöl ausgetreten: Im August war die Leitung bei Hankensbüttel bereits von zwei Leckagen betroffen. Der Bereich wurde ausgekoffert.Exxon Mobil

Hankensbüttel – Wieder ist es ein Leck, wieder ist Nassöl ausgetreten und wieder ist dieselbe Leitung bei Hankensbüttel betroffen – wie schon bei den beiden Leckagen im August 2019.

Wie das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) gestern Nachmittag per Pressemitteilung informierte, sind am Dienstag bei vorbereitenden Arbeiten zur Überprüfung der Dichtigkeit der betreffenden Leitung etwa 300 Liter Nassöl ausgetreten.

Der Austritt wurde laut LBEG durch einen Druckabfall in der Leitung bemerkt, die sofort mit Schiebern geschlossen wurde. Die Leitung zwischen den Betriebsplätzen Lüben und Hankensbüttel war seit August außer Betrieb. Sie enthielt noch Reste von Nassöl, das nun bei den Arbeiten mit einem Reinigungsmolch von Lüben in Richtung Hankensbüttel gedrückt wurde. Dabei kam es – 200 Meter von dem Hankensbütteler Betriebsplatz entfernt – zu der Undichtigkeit.

Exxon Mobil als Betreiber der Leitung hatte das LBEG über den Vorfall informiert. Ein Mitarbeiter des LBEG war am Dienstag vor Ort, um sich ein Bild zu machen und mit der Ursachenermittlung zu beginnen. Das Unternehmen hat die Schadensstelle freigelegt und den verunreinigten Boden aufgenommen. Er wird entsorgt. Ein Sachverständiger nimmt weitere Proben. Grundwasser ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen, so das LBEG. Eine Reparaturschelle an der Leitung wurde gesetzt.

Exxon hatte öffentlich angekündigt, die Leitung zur Überprüfung zu molchen. Bei diesen Tests seien solche erneuten Nassöl-Austritte möglich, da die jeweilige Leitung unter Druck gesetzt werde, sagte Exxon Mobil-Sprecher Klaus Torp dem IK. Da das Unternehmen „entsprechend gut vorbereitet“ gewesen sei, habe man schnell mit den genannten Maßnahmen reagieren können. Der Vorfall habe sich außerhalb von Wasserschutzgebieten ereignet.

Nach dem negativen Dichtigkeits-Text ist nun umso fraglicher, ob die Leitung überhaupt wieder in Betrieb genommen wird. Darauf weist auch Torp hin. Das Fachgutachten des Sachverständigen soll auch Fingerzeige zu dieser Entscheidung liefern. Grünen-Kreistagsabgeordneter Christian Schroeder hat dazu eine klare Meinung: „Es reicht.“ Entweder werde die Leitung, für die das Molchen offenbar eine Art Todesstoß gewesen sei, komplett außer Betrieb genommen oder „das Ding muss aus dem Boden raus“.

VON PAUL GERLACH