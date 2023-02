Hankensbüttel: Verkehrsberuhigung im Bereich Karl-Söhle-Schule?

Von: Paul Gerlach

Für die angrenzenden Straßen an der Hankensbütteler Karl-Söhle-Schule – also Schulstraße und ein Stück der Bahnhofstraße – wird nun die Einführung von Tempo 30 diskutiert. Eine Verkehrsberuhigung in dem Bereich ist das Ziel. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Gilt auf angrenzenden Straßen im Bereich der Hankensbütteler Karl-Söhle-Schule bald Tempo 30? Im Verkehrsausschuss der Gemeinde wurde nun das Bestreben in der Lokalpolitik deutlich, im Umfeld der Schule eine Verkehrsberuhigung herbeizuführen. Die Problematik an sich in Sachen Verkehr ist ein Dauerbrenner und ein vieldiskutiertes Thema. Nun soll ein neuer Anlauf unternommen werden.

Der Ausschuss empfahl einstimmig an den Rat, dass auf der Schulstraße in beiden Fahrtrichtungen – beginnend an der Bushaltestelle am Jahnplatz – bis zur Bahnhofstraße Tempo 30 ausgewiesen werden soll. Das soll ebenso für das Stück der Bahnhofstraße vom ehemaligen Postgebäude bis zum Grundstück Bahnhofstraße 17 (ehemals Fleischer Heine) gelten. Die genannten Bereiche hat man besonders wegen der Karl-Söhle-Schule, des Gymnasiums und wegen der DRK-Kita Mühlenstraße im Auge.



Grundlage dafür, dass die Tempo-30-Diskussion aufkam, war ein Antrag von Ratsfrau Elisabeth van Werde (WIH) an die Gemeinde. Sie macht sich für Tempo 30 in der Bahnhofstraße im Bereich der Einmündungen Schulstraße und Mühlenstraße stark. Das Gremium sprach sich einmütig gegen diese punktuelle Lösung aus und wandte sich auch gegen den von der Verwaltung in diesem Zuge vorgebrachten Vorschlag, die „gelben Füße“ auf den Gehwegen erneut auszumalen und im Bereich der Ausfahrt der Kita Schilder mit einem Linksabbiege-Gebot aufzustellen.



Thomas Sordel (Bündnis für Hankensbüttel) erinnerte bei der Sitzung an den im April 2022 andiskutierten und schließlich vertagten Auftrag für ein Verkehrskonzept für die Karl-Söhle-Schule und deren Umgebung (das IK berichtete). Er äußerte die Befürchtung, dass die Menschen so oder so weiterhin mit 50 Sachen oder schneller dort entlangfahren werden. Er berichtete von Gymnasiasten, die unverantwortlicherweise, ohne nach rechts und links nach Autos zu schauen, die Straßen queren würden. Sein Fraktionskollege Benjamin Hüser monierte, dass – ungeachtet der Beschilderung – Lkw und landwirtschaftliche Gespanne durch die Bahnhofstraße fahren würden.



Thomas Lucker (Bündnis für Hankensbüttel) betonte, dass nach einer Einführung von Tempo 30 dessen Einhaltung auch zwingend überwacht werden müsse. Mit Tempo 30-Schildern würde man definitiv ein Zeichen setzen, dass man die Sicherheit der jungen Verkehrsteilnehmer im Blick habe. Auf der Bahnhofstraße werde jedenfalls gerast.



Reinhard Weißmann (WIH) warb intensiv für Tempo 30: Auf dem gesamten Weg vom Gymnasium entlang der Karl-Söhle-Schule und der Kita bis zur Bushaltestelle seien „schützenswerte Bürger“ unterwegs. Diese müssten durch vermindertes Tempo geschützt werden. Dafür reiche das Ausstellen von Schildern nicht aus, auch bauliche Maßnahmen und Aufpflasterung müsse her. „Da muss richtig etwas passieren, wenn wir das Thema ernst nehmen.“



Sordel stimmte Weißmann zu, Tempo 30 werde aber nicht beachtet werden, ist er überzeugt. Selbst ältere Schüler würden aktuell auf den Gehwegen mit dem Rad fahren und so andere Schüler und Kinder gefährden. Sofern die Polizei die Einhaltung der Regeln nicht kontrolliere, interessiere die Leute das Ganze nicht, so Sordels Einschätzung.