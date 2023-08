Hankensbüttel und Wahrenholz: Wolf schlägt wieder zu

Von: Carola Hussak, Paul Gerlach

Am Hankensbütteler Erbkampsweg wurden acht Kamerunschafe gerissen, ein weiteres ist laut Halter verschwunden. Es wird von einem Wolfsübergriff ausgegangen. © dpa/Bernd Weißbrod

Hankensbüttel / Wahrenholz – Auf der Weide bot sich am Mittwochmorgen, 23. August, ein Bild des Grauens: Auf einer Fläche bei „Gretchen und Paul“ in der Verlängerung des Hankensbütteler Erbkampsweges wurden acht Kamerun-Schafe gerissen. Den Verletzungen der toten Schafe und den weiteren Spuren zufolge ist laut der Landwirtschaftskammer Niedersachsen von einem Wolfsübergriff auszugehen. Ein weiteres Schaf war laut Halter Jürgen Göttel verschwunden. Auf der Weide befanden sich außerdem zwei Highland-Rinder, die keine Verletzungen erlitten, aber sehr nervös waren. Der Zaun ist nicht wolfssicher. Erst kürzlich waren auf einer Wiese zwischen Hankensbüttel und Wierstorf mutmaßlich durch einen Wolf zwei Kamerun-Schafe gerissen worden (das IK berichtete).

Auch in der Gemeinde Wahrenholz hat es am Mittwoch Wolfsübergriffe gegeben. „Vor Ort fanden meine Fachkollegen drei tote Schafe auf einer Weide vor, ein weiteres Schaf war laut dem Tierhalter verschollen“, berichtet Wolfgang Ehrecke, Pressesprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Die Art der Wunden an den toten Tieren weise auf einen Wolfsübergriff hin. Zusätzlich seien DNA-Proben genommen worden, um mehr über den oder die Angreifer zu erfahren. „Über die Verwendung der DNA-Proben entscheidet das Umweltministerium“, so Ehrecke. Der vorhandene Weidezaun entspreche den Vorgaben der „Richtlinie Wolf für eine wolfsabweisende Zäunung“. Daher habe der Tierhalter aller Voraussicht nach Anspruch auf eine Entschädigung.



Überrascht zeigte sich am 24. August der Wahrenholzer Bürgermeister Herbert Pieper, als er durch das IK von den Wolfsrissen erfuhr: „Bisher hat es in Wahrenholz noch keine Übergriffe von Wölfen gegeben, wohl aber in Westerholz und Weißes Moor.“ Ob es sich bei den Fällen der jüngsten Vergangenheit um ein und denselben Wolf handelt, wird die DNA-Probe zeigen.

