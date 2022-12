Hankensbüttel: Tempo 30 soll an Seniorenzentrum her

Von: Paul Gerlach

Teilen

An der Hankensbütteler Mühlenstraße soll nach dem Willen des Verkehrsausschusses Tempo 30 her. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Im Bereich des Seniorenzentrums an der Mühlenstraße in Hankensbüttel soll eine Tempo-30-Beschilderung her. Für die Einrichtung der Geschwindigkeitsbegrenzung sprach sich jetzt einstimmig der Gemeinde-Verkehrsausschuss aus. Das Votum des Gemeinderats steht noch aus, letztlich wird dann der Landkreis darüber entscheiden, ob dort Tempo 30 gelten soll oder nicht. Die Einschränkung würde den Bereich von der Einmündung Brennerpaß bis zur Schulstraße betreffen.

Gerade Schulen, Kindergärten, Alten- und Pflegeheime sind laut Verwaltung besonders schutzwürdige Einrichtungen, die das Ausweisen einer Geschwindigkeitsreduzierung rechtfertigen. Ratsfrau Elisabeth van Werde (WIH) kündigte bei der Ausschusssitzung bereits einen Antrag an, dass sie in einem zweiten Schritt Tempo 30 dann auch gerne auf der Fortsetzung der Mühlenstraße in Höhe der dortigen DRK-Kita bis hin zur oder sogar auf die Bahnhofstraße ausweiten will. Denn auf der Bahnhofstraße werde auch sehr schnell gefahren. Zudem würden in diesem Bereich sehr viele Schulkinder entlanggehen, hat sie beobachtet.



Im Anschluss noch Ausweitung?

„Wir sollten über die Mühlenstraße getrennt abstimmen“, sagte Peter Dietz (Grüne) und so wurde dann auch verfahren. Dietz äußerte seine Zustimmung für Tempo 30 auf der Mühlenstraße. Es gelte, dort die Geschwindigkeit im Bereich des Pflegeheimes gezielt herabzusetzen. Ansonsten gehe man ja generell in der Kommune so vor, dass quartiersweise Tempo 30-Zonen angegangen werden. „An der Mühlenstraße ist Tempo 30 auf jeden Fall nötig“, sagte van Werde. Die Bewohner des Seniorenzentrums könnten nur noch schlecht hören, man müsse sie daher schützen.

Der Bereich bis zur Bahnhofstraße dürfte dann früher oder später auch wieder auf der politischen Agenda auftauchen. Zunächst ist nun erstmal der Gemeinderat an der Reihe.