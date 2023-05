Hankensbüttel: Neuer A-Platz kann wohl ab August bespielt werden

Von: Paul Gerlach

Der neue A-Sportplatz der Gemeinde Hankensbüttel an der Schmiedestraße wird aller Voraussicht nach ab August bespielt werden können: Jetzt erfolgte die Abnahme durch die Gemeindevertreter - gemeinsam mit dem an den Bau Beteiligten. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Der neue Sportplatz der Gemeinde Hankensbüttel an der Schmiedestraße wird aller Voraussicht nach ab August bespielt werden können: Am Mittwoch, 10. Mai, erfolgte die Abnahme durch die Gemeindevertreter – insbesondere mit Blick auf dessen Nebenflächen. Im Juli soll eine Rasenbegehung folgen, bei der sich dessen Zustand noch einmal genau angeschaut wird.

Bei so manchem Kicker werden schon die Füße zucken: Und so hat das Warten nun bald ein Ende und der Ball kann auf dem neuen A-Platz rollen. Die Kommune lässt dort bekanntlich insgesamt drei Plätze bauen. Alle Beteiligten hoffen, dass nach der Begehung im Juli eine Freigabe für den Spielbetrieb erfolgen kann. Beim B- und C-Platz wird dies erst in 2024 der Fall sein.

„Seitens der Gemeinde ist fast alles fertig“, sagte Bürgermeister Dirk Köllner bei der Ratssitzung am Montagabend, 8. Mai. Es gehe nur noch um Restarbeiten bei der Pflasterung und ein Stück des Zaunes direkt vor dem im Bau befindlichen HSV-Vereinsheim. „Das Ganze sieht gut aus“, betonte der Bürgermeister.

Dieser Eindruck verfestigte sich vor Ort beim Abnahme-Termin. Auch die Flutlicht-Masten stehen bereit. Ab August soll dann der Spielbetrieb dort möglich sein, wenn es nach dem Willen des SV Hankensbüttel geht. Alle zwei Wochen sollen dann am Wochenende jeweils zwei Spiele dort steigen. Zudem wird der Platz dadurch an die Belastung gewöhnt. „Die automatische Beregnung auf dem A-Platz funktioniert tiptop“, berichtete gestern Holger Reihl, Abteilungsleiter Fußball beim HSV. Der Verein bereite ein Freundschaftsspiel sowie die Einweihung des Vereinsheims am 29. Juli vor. Ein Jahr später solle es für die gesamte Anlage dann einen Tag der offenen Tür für alle Hankensbütteler Bürger geben – in Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Die beiden Tore auf dem A-Platz sollen erst nach der von allen erhofften Freigabe im Juli durch die zuständige Fachfirma aufgestellt werden. Der Platz ist bereits bis in acht Zentimeter Tiefe durchwurzelt, war am 10. Mai zu sehen. Zwölf Zentimeter sind das erklärte Ziel – bis dahin muss die Fachfirma noch fleißig wässern, düngen, pflegen und mähen. Für die Rasenpflege nach der Freigabe bekommt der Verein einen Pflegeplan. Schon jetzt zeigt sich das wuchernde Unkraut auf den Nebenflächen laut Reihl als Problem, das viel Arbeit verursache.

Beim B-Platz ist der nahebei liegende Bahnübergang rechtskräftig beseitigt worden. Dort wurde am Zaun ein Wendekreis für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge geschaffen. Der B- und der C-Platz, der sich direkt daneben befindet, können allerdings erst gemäht und beregnet werden, wenn die Fachfirma sie für belastbar genug hält und die Lücken in der Grasnarbe geschlossen sind. Sie werden erst im nächsten Jahr bespielt werden können. Die Beregnung wird bei ihnen – im Gegensatz zum A-Platz – manuell vorgenommen werden müssen.