Hankensbüttel: Kanalarbeiten am Fillerberg geplant

Von: Paul Gerlach

Der Wasserverband Gifhorn will in Hankensbüttel an der Straße Am Fillerberg im nächsten Jahr Kanalarbeiten vornehmen. Dafür muss der Gehweg raus. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Die Arbeiten werden in 2023 recht umfangreich: An der Straße Am Fillerberg in Hankensbüttel plant der Wasserverband Gifhorn ein Maßnahmenbündel. In erster Linie wird jedoch – wie auch schon an anderer Stelle in Hankensbüttel geschehen – die Erneuerung der Kanalisation fortgesetzt und die Kanäle dafür neugeordnet.

Die Gas- und Wasserleitungen sollen laut den Plänen des Wasserverbandes zum Teil in einem gemeinsamen Graben verlegt werden – auf einer Länge von rund 170 Metern unter dem Gehweg, der deswegen aufgerissen und im Anschluss neu gepflastert werden muss.



Die Kosten für den Ausbau und die Entsorgung des Materials in der vollen Breite von 2,50 Meter tragen der Wasserverband und die LSW. Beim Einbau hingegen (Lieferung und Verlegung) ist vorgesehen, dass der Wasserverband und die LSW die Kosten für 1,50 Meter tragen und die Gemeinde die Kosten für den den Reststreifen von 1 Meter übernimmt. Die Art und Farbe des Pflasters bestimmt die Kommune.



Für die Arbeiten muss der Gehweg auf der nördlichen Seite des Fillerberges raus, erläuterte Hinrich Schulze (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses. Das alte Plaster könne nicht wiederhergestellt werden. Als neues Pflaster schlage die Verwaltung das normalerweise in der Gemeinde verwendete, graue Pflaster vor. Genauso solle vorgegangen werden, war der Tenor im Ausschuss.



Bei den geplanten Arbeiten müssen laut Schulze wohl zwei Vogelbeerenbäume weichen, einer sei ohnehin abgängig und der andere vermutlich bald. Der Wasserverband wolle als Ausgleich zwei als Ersatz anpflanzen. Dieter Krzykowski von der Verwaltung schlug vor, diese lieber woanders aufzustellen. „Ich kann nicht richtig dazu raten, sie dort wieder anzupflanzen.“ Für eine Anpflanzung an anderer Stelle, machte sich auch Schulze stark, Am Fillerberg verzichte man dann besser auf Straßenbegleitgrün.



Erneuerungen waren jetzt auch bei Wirtschaftswegen angezeigt: Laut Krzykowski war der Turmweg Richtung Weddersehl so marode, dass er ihn auf einer Länge von 500 Metern wiederherstellen ließ. Das Gleiche gilt auch für den Weg von Alt-Isenhagen in Richtung Wunderbüttel. Dieser war laut Krzykowski „völlig abgängig“, er habe ihn ebenfalls wiederherstellen lassen.