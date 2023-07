Familientag am Samstag, 29. Juli

Hankensbüttel: Haus der Vereine wird nun eingeweiht

Von: Paul Gerlach

Teilen

Das neue Haus der Vereine des HSV an der Hankensbütteler Schmiedestraße ist so gut wie fertig. Es wird am Wochenende 29. und 30. Juli in großem Rahmen offiziell eingeweiht. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – Das wird ein großer Moment für den SV Hankensbüttel, der gleich ein ganzes Wochenende lang gefeiert wird: Der Neubau des Hauses der Vereine als „Jahrhundertprojekt“ des HSV ist so gut wie abgeschlossen und liegt in den letzten Zügen. Am Wochenende 29. und 30. Juli wird die Einweihung des Gebäudes zelebriert – mit sportlichen Events und einem bunten Rahmenprogramm. Der HSV lädt die Bevölkerung dazu herzlich ein.

Auf lange, gründliche Vorbereitungen folgten bekanntlich zwei Jahre unermüdlichem Einsatz des Vorstandes der Abteilung Fußball und der Vereinsmitglieder auf der Baustelle. Es gelang, eine zukunftsweisende Planung für die Sportstätten in die Realität umzusetzen: In einer kompakten Lösung errichtete der Verein ein neues Sportzentrum im Gewerbegebiet an der Schmiedestraße 10. Nahezu komplett in Eigenleistung wurde der Bau durch die Mitglieder und Unterstützer in mehr als 10 000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden umgesetzt, berichtet der Vorsitzende Philipp Hanf. Nur so sei es dem HSV möglich gewesen, dieses Riesenprojekt zu bewerkstelligen. Und das obwohl es ganz klar ein Vorhaben für die nächste Generation sei, von dem also nicht jeder ehrenamtliche Helfer auch selbst etwas habe. Es sei seines Wissens nach das einzige Sportheim im Landkreis, das selbst erbaut wurde. Der Bau der zwei Großplätze und des Kleinfeldes war durch die Gemeinde Hankensbüttel erfolgt (das IK berichtete).



Am Samstag, 29. Juli, steigt ab 17.30 Uhr eine Feier für Helfer und Sponsoren, denen der HSV ebenso danken will wie den handelnden Akteuren aus Politik und Verwaltung. Ohne diese Unterstützung wäre der Neubau auf der Anlage nicht möglich gewesen, hält Hanf fest. Das Projekt sei erfreulicherweise in der Gesellschaft, der Wirtschaft mit den lokalen Unternehmen und der Politik wahrgenommen und unterstützt worden.



Das neue Gebäude soll als ein multifunktionales Haus der Vereine genutzt werden, das dem HSV als Vereinsheim, aber auch anderen Vereinen und Gruppen als moderner wie gemütlicher Versammlungsort dienen wird. Erfordernisse des Breiten- und Gesundheitssports wurden bei der Planung berücksichtigt. Für das Vereinsleben und damit den sozialen Zusammenhalt in der Region bietet dieses Vorhaben große Chancen, wird seitens des HSV betont. Es bedeute zugleich aber auch einen enormen finanziellen wie organisatorischen Kraftakt für den Verein, der den Neubau des Hauses selbst bewerkstelligen musste. Der HSV war und ist auf vielfältige Formen der Unterstützung angewiesen. Ansprechpartner für Geld- und Sachspenden sind Bernd Eggelmann, Heinz Ehmke und Philipp Hanf.



Familientag am Samstag, 29. Juli

Am Samstag, 29. Juli, wird es eine Hüpfburg und Kinderschminken geben. Das Ganze ist als Familientag angelegt, der HSV spricht allen eine herzliche Einladung aus. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der HSV freut sich auch, wenn am Sonntag, 30. Juli, noch viele Menschen Zeit für einen Besuch haben, um mit dem Verein zu feiern. Das ganze Wochenende über wird es mehrere Fußballspiele samt Beteiligung von HSV- und Nordkreis-Teams geben und die HSV-Judo-Sparte ist ebenfalls vertreten (eine genaue Übersicht folgt in einem Bericht im IK-Sportteil).