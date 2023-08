Hankensbüttel: Gewerbeschau lockt am 14. und 15. Oktober mit breitem Mix

Noch Aussteller gesucht

+ © Ohse, Burkhard Mit einem munteren Branchenmix will die Hankensbütteler Gewerbeschau am 14. und 15. Oktober wieder zahlreiche Besucher auf das Schützengelände am Wiethorn locken. Interessierte Betriebe können sich noch anmelden. © Ohse, Burkhard

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Paul Gerlach schließen

Hankensbüttel – Es ist die 47. Auflage: Die Gewerbeschau auf dem Hankensbütteler Wiethorn findet am 14. und 15. Oktober statt. Von 14 bis 18 Uhr am Samstag und 11 bis 18 Uhr am Sonntag können sich die Besucher von der Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft überzeugen.

Betriebe, Firmen und Kleinunternehmen im Umkreis der Samtgemeinde Hankensbüttel und den zugehörigen Orten präsentieren sich den Besuchern und beraten sie mit Fachkompetenz. Bislang haben sich laut Hagen Schmidt, Vorsitzender des Gewerbevereins Hankensbüttel, gut 20 Firmen angemeldet (Stand von vergangenem Freitag). Er erinnert daran, dass die Zielmarke von 30 bis 35 Unternehmen in der Vergangenheit schon erreicht wurde. Er hofft noch auf einige Nachmeldungen, da viele von der „Stammbelegschaft“ sich noch nicht angemeldet hätten.



Insbesondere Fremdgewerke, die bislang nicht im Portfolio der Gewerbeschau vertreten sind, könnten sich noch bei ihm unter (0171) 3436665 oder an ha.schmidt@schmidt-landmaschinen.de melden, sagt Schmidt. Dabei geht es nicht nur um Unternehmen aus dem Isenhagener Land und dem Kreis Gifhorn: Auch Firmen aus der Altmark oder dem Kreis Uelzen können dabei sein. Neue Gesichter und Gewerke sind also neben den langjährigen Teilnehmern bei der Leistungsschau willkommen.



„Wir freuen uns auf ein buntes Programm“, so Schmidt. Die Schau bietet einmal im Jahr eine große Bühne für Aussteller und Kundschaft. Sie ist mit zwei bunten Tagen voller Spaß und Aktionen verbunden, um für alle Besucher attraktiv zu sein. Man brauche als Aussteller keine Angst haben, dass man das Ganze nicht bewerkstelligt bekommt, sagt Schmidt. „Die Aussteller helfen sich auch gegenseitig.“ Auch Newcomer ohne Messerfahrung seien willkommen. „Der jeweilige Stand kann auch total simpel sein.“ Niemand brauche sich zu scheuen, anzufragen. „Es ist mit einem guten Zulauf zu rechnen.“ So könnten sich beispielsweise auch Start-Ups vorstellen.



Für Kinder wird beim Programm speziell etwas vorbereitet, kündigt Schmidt an. Es werde auch wieder ein Jedermann-Preisschießen in Kooperation mit der Schützengesellschaft Hankensbüttel und Isenhagen geben, bei dem die Teilnehmer schmackhafte Preise mit nach Hause nehmen können. „Das Jedermann-Preisschießen wurde in 2022 gut angenommen.“



Große Änderungen insgesamt soll es bei dem Event nicht geben, sagt Schmidt. Denn es solle eine Veranstaltung mit Wiedererkennungswert sein. Fleischerei Friedrichs, das Café Schmidt, der Veranstaltungsmix Gunda Wolter, die Event-Bar Quasimodo und Süßigkeiten Hasselmann werden sich ums leibliche Wohl der Besucher kümmern.



Die Fachaussteller werden drinnen und draußen ihre Produkte von A wie Auto bis Z wie Zimmermann mit Unterhaltung, interessanten Angeboten und nützlichen Informationen anbieten und für Fragen zur Verfügung stehen. Auch die Wittinger Tafel wird dieses Mal wieder mit von der Partie sein. Kostenlose Parkplätze stehen für die Gäste am Wiethorn reichlich zur Verfügung.



Weitere Infos unter www.gewerbeverein-hankensbuettel.de.