Hankensbüttel: „Französischer Abend“ zu Verbindung mit Le Mesnil

Teilen

Die Gruppe aus Hankensbüttel im Oktober 2022 mit den französischen Freunden bei einer Seine-Rundfahrt: Der Arbeitskreis Partnerschaft und die Gemeinde Hankensbüttel laden nun zum „französischen Abend“ im Bürgerhaus ein. © Privat

Hankensbüttel – Der Arbeitskreis (AK) Partnerschaft kümmert sich im Auftrag der Gemeinde Hankensbüttel seit nunmehr fast 40 Jahren um die Freundschaft und den Austausch mit der Partnerstadt Le Mesnil Saint Denis in Frankreich. Am Freitag, 5. Mai, lädt der Arbeitskreis um 19 Uhr zu einem „französischen Abend“ im Bürgerhaus ein. Interessierte und Vereinsvertreter – auch über die Hankensbütteler Grenzen hinaus – sind dazu willkommen.



Die AK-Mitglieder und die Ratsmitglieder möchten mit allen an der Partnerschaft Interessierten in lockerer Runde ins Gespräch kommen, was geschehen muss, um diese Partnerschaft noch erlebbarer und noch interessanter zu machen. Bei dem Gedankenaustausch soll es auch darum gehen, welche Veranstaltungen und Austauschebenen denkbar, interessant und vielversprechend sind. Ebenso geht es darum, herauszufinden, wer sich vorstellen kann, bei der Weiterentwicklung dieser Partnerschaft in Zukunft mitzuarbeiten, zumindest womöglich auch partiell. Bei dem „französischen Abend“ gibt es eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken.



Wiedersehen im Herbst

Ende Oktober war bei schönstem Spätsommerwetter eine Gruppe von 19 Personen im Alter von 9 bis 84 Jahren in Le Mesnil, berichtet Gisela Paeger vom AK. Der Empfang in den Gastfamilien sei herzlich gewesen. Kein Wunder, hatte man doch erst im Mai des vergangenen Jahres schöne Tage gemeinsam in Hankensbüttel verbracht (das IK berichtete). Das Programm, das die französischen Freunde für die Gruppe vorbereitet hatten, war spannend und interessant: Frankreich im Miniaturformat gab es zu erleben, es wurde gemeinsam gebowlt, das ehemalige Wohnhaus von Jean Monnet wurde besichtigt. Der 1979 verstorbene Monnet gilt als einer der Gründerväter der Europäischen Gemeinschaften. Nur etwa 15 Kilometer von Le Mesnil entfernt, wurde der Gruppe sein Leben und Wirken in einem Vortrag samt Ausstellung nahegebracht. Es folgten ein gemeinsames Picknick, das Schloss Rambouillet und ein Empfang mit dem Bürgermeister Christophe Buhot. Als besondere Überraschung wurde ein bisher namenloser Raum als „La salle de jumelage“, also „Partnerschaftsraum“, getauft. Viele der Gastgeschenke fanden dort einen würdigen Platz. Nach einem Tag zur freien Verfügung, einem gemeinsamen Festessen und einer Schifffahrt auf der Seine hieß es dann nach fünf Tagen Abschied nehmen – zum Glück nur bis zu diesem Oktober, so Paeger. Wer Lust habe, an einer gelebten Völkerverständigung teilzunehmen, sei herzlich zum „französischen Abend“ am Freitag eingeladen. Dort könne man Kontakt zum AK aufnehmen, ansonsten sei dies auch direkt über die Gemeinde möglich.