Ein Glasfaserschaden, zwei Verträge

Von: Pascal Patrick Pfaff

Gisela Paeger hält ihr Festnetztelefon in der rechten Hand. Wegen des Faserschadens ist sie hierüber aber nicht erreichbar. Abhilfe schafft lediglich das Handy. Internet bezieht die Architektin behelfsmäßig über einen hinzugekauften Router. © Pfaff, Pascal Patrick

Hankensbüttel – Gisela Paeger sieht rot. Dabei sollte es eigentlich grün sein. Nein, die Architektin aus Hankensbüttel leidet nicht unter Achromasie, also Farbfehlsichtigkeit. Vielmehr sind es die LED-Leuchten ihres Medienwandlers, an denen sie sich stört. Im Normalfall müssten dort nämlich dauerhaft zwei grüne Lämpchen leuchten. Tun sie aber nicht. Es blinkt rot – was in ihrem Fall nichts anderes bedeutet, als dass es zu einem Glasfaserschaden gekommen ist. Die Folge: Kein funktionierendes Internet und Telefon.



Verärgert über das Problemmanagement

„Am 28. Juli – es war ein Donnerstag – habe ich gemerkt, dass weder ich jemanden per Telefon erreichen noch selbst angerufen werden kann“, so Paeger, die als Architektin darauf angewiesen ist, mit Bauherren oder dem Bauamt zu kommunizieren. Auch digital: „Ich konnte natürlich auch keine E-Mails abrufen oder verschicken. Erhebungsbögen online stellen, Formulare runterladen – all das ging nicht.“



Dass ein solcher Schaden inklusive der genannten Konsequenzen auftreten kann, sei unschön, aber nicht das eigentliche Problem. „Es ärgert mich vielmehr, wie lange es dauert, bis die Schwierigkeiten behoben sind“, so Paeger. Der Service von Giffinet sei unbefriedigend; Lösungen hätte das Unternehmen nur auf Drängen angeboten. „Kurz nachdem ich den Schaden festgestellt hatte, war ein EDV-Fachmann bei mir. Der rief bei Giffinet an und setzte schließlich durch, dass mein Festnetztelefon auf das Handy weitergeleitet wird.“ Normalerweise betrage ihre Mobiltelefon-Rechnung monatlich zwischen 20 und 25 Euro. Wie hoch die nun ist, sei ihr indes nicht bekannt: „Ich bin unverschuldet in die Lage gekommen. Da wäre es doch angebracht, wenn Giffinet die Rechnung übernimmt.“



Indes habe Paeger wieder Zugang zum Internet – musste dafür aber draufzahlen: „Ich habe mir für 150 Euro einen Hotspot-Router der Telekom gekauft. Damit kann ich wieder arbeiten.“ Sie habe jetzt zwei Verträge: Den mit Giffinet und den mit der Telekom. Letzterer koste sie monatlich 30 Euro. Zusätzlich. „Das ist aber eine Sicherheit, die es mir wert ist“, sagt sie.



Zwei Wochen nichts von Giffinet gehört

Seit Dienstag, 2. August, läuft die Verbindung wieder – dank Eigenleistung sowie die Hilfestellung durch einen Elektriker aus Hankensbüttel. Von Giffinet sei indes seit dem 1. August nichts mehr zu hören gewesen, wie die Architektin betont. Zuletzt hieß es da in einer Mail, die dem IK vorliegt, dass die Störung „an unseren zuständigen technischen Partner übermittelt“ wurde und man „mit Hochdruck an der Entstörung“ arbeite.



Wie lange es dauert, bis der Schaden behoben ist, konnte man bei Giffinet indes nicht beantworten. Auf IK-Anfrage verwies das Unternehmen darauf, dass es als Netz-Pächter nicht für die Reparatur zuständig sei. Vielmehr fiele dies in den Aufgabenbereich des Netz-Eigners, nämlich den Landkreis Gifhorn. Dieser lässt über Sprecherin Friederike Steemann ausrichten, dass mindestens zwei Hauptkabel mit einer Gesamtlänge von fast sechs Kilometern beschädigt sind und demnach über die komplette Distanz neues Kabel eingeblasen werden muss. Ferner sei auch zu messen, ob weitere Hauptkabel lädiert sind. Beheben wolle man den Schaden dann in der kommenden Woche.



Und was die anfallenden Telefonkosten für Paeger anbelangt, so versicherte Giffinet ein Entgegenkommen: „Im Einzelfall zeigen wir uns kulant.“