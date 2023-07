Unmut wegen der Lautstärke

Hankensbüttel: Ärger rund um Giffinet-Verteiler am Jahnplatz

Von: Paul Gerlach

Der Giffinet-Verteiler-Standort am Hankensbütteler Jahnplatz sorgt seit Längerem für Unmut bei Anlieger Jürgen-Heinrich Eggers. Wegen des Hergangs bis zu dessen Bau wandte er sich ans Innenministerium in Hannover. Die Prüfung dazu dauert indes an. © Boden, Holger

Hankensbüttel – Es gibt seit längerer Zeit Ärger rund um den Giffinet-Verteiler-Standort (PoP) am Hankensbütteler Jahnplatz: Anlieger Jürgen-Heinrich Eggers kritisiert, dass die Gemeinde ihr Einvernehmen mit dem Errichten des PoPs rechtswidrig erteilt habe. Dies könne nur durch einen Beschluss des Gemeinderates geschehen, wobei auch zu überprüfen sei, ob Rechtsnormen gegen Dritte verletzt werden. Er wandte sich daher nach eigenen Angaben am 1. Juni 2022 an die Kommunalaufsicht des Landkreises Gifhorn. Abschließend geklärt ist die Sache – nach über einem Jahr, wie Eggers betont – bis heute nicht. Die Angelegenheit liegt inzwischen zur Prüfung beim Niedersächsischen Innenministerium (MI).

Eggers sieht durch den Vorgang die grundgesetzliche Garantie der kommunalen Selbstverwaltung missachtet. Denn einen Ratsbeschluss dazu habe es nie gegeben. Die Stellungnahme des Landkreises zu der Thematik hat aus seiner Sicht nicht zur vollständigen Aufklärung der Angelegenheit geführt. Eggers hat nach eigenen Angaben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Mitarbeiter der Kommunalaufsicht des Landkreises eingelegt. Außerdem kontaktierte Eggers das Ministerium, zuletzt mit einer Eingabe an Ministerpräsident Stephan Weil. Eggers sieht einen Verstoß gegen die Verfassung.



Das Ministerium bestätigt auf IK-Anfrage, dass der von Eggers geschilderte Vorwurf über das Vorgehen der Gemeinde Hankensbüttel – aus seiner Sicht entgegen der gesetzlichen Vorgaben – ans MI herangetragen wurde. Nach den Informationen, die dem MI vorliegen, wurde Eggers durch den Landkreis Gifhorn auf seine Eingabe hin zwischenzeitlich geantwortet. Da diese Antwort aus Eggers’ Sicht nicht zur vollständigen Aufklärung beigetragen hat, habe er sich nunmehr an die Landesregierung mit der Bitte um Überprüfung gewandt.



Unmut wegen der Lautstärke

In Niedersachsen führt das MI die Kommunalaufsicht über die Landkreise – als oberste Kommunalaufsichtsbehörde. MI-Sprecherin Rosa Legatis erläutert, dass das Ministerium, wie üblich, zunächst an den Kreis Gifhorn als zuständige Kommunalaufsicht über die Gemeinde Hankensbüttel herangetreten sei und um Stellungnahme zum Sachverhalt gebeten habe. Legatis: „Diese liegt noch nicht vor.“ Das MI werde sie auswerten, sobald sie vorliege, und werde die Rechtmäßigkeit des Handelns des seiner Aufsicht unterstehenden Landkreises bewerten. Eggers werde selbstverständlich über das Ergebnis der Prüfung in Kenntnis gesetzt, heißt es aus dem MI.

Eggers moniert darüber hinaus, dass die PoPs in Hankensbüttel am Jahnplatz sowie auch jener in Knesebeck zu laut im laufenden Betrieb seien – so lärme das Gerät in Hankensbüttel teilweise mit bis zu 55 Dezibel (besonders nachts) vor sich herum. Die mit einem ungeeichten Gerät gemessenen 55 Dezibel würden den Grenzwert (40 Dezibel in Wohngebieten) überschreiten, sagt Eggers.



Bei der Kreisverwaltung sind diese Kritikpunkte bekannt. „Diese Anfrage für den PoP in Hankensbüttel erreichte uns bereits im vergangenen Jahr“, teilte Sprecherin Friederike Herlemann auf IK-Anfrage mit. „Wir haben dies prüfen lassen und die Dezibelwerte liegen im vorgegebenen Bereich. Wir werden dies auch für Knesebeck nochmals überprüfen.“



Eggers kritisiert, dass der in Richtung seines Grundstücks zugewandte Lüfter seit einiger Zeit in Anlaufphasen oder bei Last Quietschgeräusche verursache. Die Polizei habe ihm wiederum mitgeteilt, dass sie ihm wegen dieser Geräusche nicht helfen könne. Er frage sich, wann und wo der Landkreis gemessen habe – weder bei ihm am Schlafzimmerfenster noch bei seinem Nachbarn habe jemand gemessen, was aber zwingend erforderlich sei. Ihm sei lediglich bekannt, dass bei der Montage wohl einige Luftleitbleche falsch montiert worden seien und dies wohl zu Lärm geführt habe.