„Hallo Zukunft“ in Hankensbüttel: Info-Pakete für knapp 50 Schulen

Von: Paul Gerlach

Auf „Hallo Zukunft“ in Hankensbüttel werden etwa 2500 Schüler in der Region auf direktem Wege hingewiesen. Der Azubi-Tag steigt am Samstag, 7. Oktober. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – 80 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge lassen sich entdecken: Am Samstag, 7. Oktober, steigt von 13 bis 17 Uhr in Hankensbüttel der Azubi-Tag „Hallo Zukunft“. In 2020 hatte die Hankensbütteler Kunststoffverarbeitung (hk) – auf die Initiative von Geschäftsführerin Aline Henke hin – die Aktion ins Leben gerufen, der bisher 37 Betriebe angehören. Sie bieten eine hautnahe und authentische Berufsorientierung. Dies ist für Schüler selbstverständlich von hohem Interesse und die Organisatoren des Azubi-Tages haben die hiesigen Schulen daher auch besonders im Fokus.

In regelmäßigen Rundmails werden knapp 50 Schulen in der Region über „Hallo Zukunft“ informiert. Jede Schule wurde zur Onlineveranstaltung „Hallo Zukunft meets teacher“ am Dienstagnachmittag, 5. September, eingeladen, bei der es ausnahmslos positives Feedback für die Veranstaltung gab („spannende Eindrücke“). Der Informationsumfang hängt von der Entfernung zu Hankensbüttel ab: So wurden an 20 Schulen Pakete mit Plakaten und Broschüren versendet. Weitere elf Schulen werden durch Vertreter der teilnehmenden Ausbildungsbetriebe besucht. Diese Schulen ermöglichen den Organisatoren, in deren Oberstufen zehn Minuten lang im Unterricht „Hallo Zukunft“ vorzustellen und die Schüler einzuladen. Jedem Schüler wird seine persönliche Broschüre überreicht. „Dieses Jahr werden wir auf diesem Weg etwa 2500 Schüler direkt ansprechen können“, sagt Grit Schneider als Assistentin der hk-Geschäftsleitung. Zum Orga-Team gehört auch hk-Personalchefin Katja Herz.

Schüler vom Gymnasium und der Wiethornschule aus Hankensbüttel, aber auch von den BBS1 und BBS2 sowie der Oskar Kämmer Schule aus Gifhorn zeigen an „Hallo Zukunft“ Interesse. Das gilt auch für Schüler der IGS Wittingen, der Oberschule Wesendorf, der IGS Sassenburg, der Sekundarschule Dähre, der Oberschule Lachendorf mit gymnasialem Zweig und der BBS Uelzen. Die Wiethornschule ermöglicht ihren Schülern gar einen freien Tag, wenn sie an „Hallo Zukunft“ teilnehmen und den Besuch von vier Firmen nachweisen.



Aufgrund des Lehrermangels fehlt den Lehrkräften oft die Zeit zur Vorbereitung. „Umso wichtiger ist die Unterstützung der Eltern und Familien. Es wäre schön, wenn sich die Eltern im Vorfeld mit ihren Sprösslingen zusammensetzen und über potenzielle Betriebe oder Berufe informieren“, sagt Schneider. Wenn Lehrer ihre Schüler schon etwas auf den Tag vorbereiten könnten, wäre das „fantastisch“.



Ein Highlight des Azubi-Tages wird wieder die Mitmach-Aktionen sein, kündigt Schneider an. Die Jugendlichen sollen dabei sehen, was den jeweiligen Beruf ausmacht. Es wird zudem lebendige Werkstätten geben. Anstelle der kostenlosen Busse, die in der Vergangenheit laut Schneider nicht genutzt wurden und daher leer durch die Gegend fuhren, wird ein Flexbus eingesetzt.



hk ist Netzwerker für „Hallo Zukunft“. Für Fragen steht Grit Schneider unter (05832) 96083 zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Website unter hallozukunft.jetzt.