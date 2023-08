Grünes Licht für 50 Hektar Freiflächen-PV nördlich von Bokel

Von: Paul Gerlach

So sieht die aktuelle Planung fürs Bokeler Freiflächen-Photovoltaik-Projekt aus. © Gemeinde Sprakensehl / Innovar Solar GmbH

Bokel – Grünes Licht für die erste Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Gemeinde Sprakensehl: Nördlich von Bokel kann somit ein FFPV-Projekt auf vier Teilflächen mit insgesamt knapp 50 Hektar entstehen. Der Gemeinderat beschloss am Montagabend, 31. Juli, einstimmig, dass der Aufstellung des Bebauungsplans für das Projekt vorbehaltlich zugestimmt wird – unter der Voraussetzung, dass der unterschriebene städtebauliche Vertrag durch den Projektierer Innovar Solar nachgereicht wird.

Zudem gilt bei dem Vorhaben, dass 300 Meter Abstand zu bebautem Gebiet und 100 Meter Abstand zu einer Einzelhoflage nördlich des Ortes eingehalten werden sollen. Vor diesem Hintergrund wurde auch die nordwestliche Teilfläche P 1 (in der nebenstehenden Skizze mit der Ziffer 1 gekennzeichnet) etwas verkleinert.



Vertrag zugestimmt

Dem Entwurf des städtebaulichen Vertrages, der Innovar Solar vorliegt, wurde vom Rat ebenfalls einmütig zugestimmt. Die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange werden bei dem Verfahren zur Bauleitungsplanung frühzeitig beteiligt. Die nötige Änderung des Flächennutzungsplans muss bei der Samtgemeinde Hankensbüttel beantragt werden.

Neben Flächen am Breitenheeser Weg liegen die übrigen beiden Flächen am Nienwohlder Weg und nördlich der Bodenteicher Straße. Bürgermeisterin Christiane Fromhagen stimmte – wie schon im Vorbereitungsausschuss – bei dem Tagesordnungspunkt nicht mit ab, da ihr Neffe Flächen im Projekt hat. Mehrere Flächeneigentümer wollen sich gemäß der Angaben von Innovar Solar mit ihren Flächen an dem Projekt beteiligen. Die Pachtverträge für die gesamte Planfläche seien verhandelt worden.



Im IK-Artikel über die Sitzung des Ausschusses hieß es, dass Innovar Solar der Kommune 0,2 Cent für jede produzierte Kilowattstunde Strom anbieten will. Stefan Veltrup, Geschäftsführer und Gesellschafter bei dem Unternehmen, hält dazu fest, dass er diese Aussage in seinem Vortrag ausdrücklich nicht getätigt habe. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Er habe auf einer Folie lediglich unter anderem auf die Gesetzesänderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und bei der Gewerbesteuer hingewiesen. Zu keiner Zeit habe er den Gemeindevertretern „ein konkretes oder unverbindliches Angebot zu einer Beteiligung gemacht“, betont Veltrup.



Gemäß des EEGs können grundsätzlich bei Freiflächen-Anlagen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent netto pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden.