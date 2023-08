Große Bühne für Ex-Oerrelerin Farah Liss bei Starlight Express

Von: Paul Gerlach

Oerrel/Bochum – Die harte Arbeit zahlt sich aus: Für Farah Liss, gebürtig aus Oerrel, ist ein (Kindheits-)Traum wahr geworden. Die Musicaldarstellerin und Sängerin ist seit Februar ein Teil des Casts bei Starlight Express in Bochum. „Wenn man dann wirklich dort auf der Bühne steht, dann ist das alles nochmal viel schneller, viel höher, viel größer, als es aussieht“, sagt die 24-Jährige.

Starlight Express in Bochum ist das erfolgreichste Musical der Welt. © Privat

Starlight Express ist für sie „eine der beeindruckendsten Shows, die ich jemals gesehen habe“. Da sei für jeden etwas dabei, ob jung oder alt. Sie besitzt noch alte Freundebücher von sich, wo drin steht, dass es ihr allergrößter Wunsch ist, bei Starlight Express aufzutreten. Für Liss schließt sich damit nun ein Kreis. Denn sie sagt: „Manchmal, wenn ich in der Show über die Bühne fahre, sehe ich kleine Kinder in der ersten Reihe, die mich mit großen Augen angucken.“ Manche würden ihre eigenen Kostüme basteln oder kommen sogar auf Rollschuhen zur Show. „Da denke ich immer wieder zurück an meine Zeit, als ich dort im Publikum saß und unbedingt auf dieser Bühne stehen wollte.“ Liss sah mit etwa fünf Jahren das erste Mal Starlight Express und kann sich bis heute an einige Teile der Show erinnern. Mit Mama Heike hörte sie die Songs der Show oft im Auto und sang sie mit. Rollschuhe bekam sie dann auch früh zu einem ihrer Geburtstage geschenkt. Sie musste dann aber doch zu Inlinern wechseln – weil sie merkte, dass Rollschuh fahren viel schwieriger ist und sie dabei oft hinfiel.



In Bochum, wo Liss mittlerweile auch eine Wohnung hat, nahm sie an einer viermonatigen so genannten „Skate-School“ teil. Das heißt: acht Stunden Skaten pro Tag, sechs Tage die Woche. „Ein richtig hammerhartes Programm, damit unser Körper sich an die Show und die Rollschuhe gewöhnt“, sagt die 24-Jährige. Mittlerweile habe sie sich so sehr an ihre Skates gewöhnt, dass sie Gehen langweilig und langsam finde.



Liss ist ein so genannter „Swing“ in der Show, da letztere mit einem hohen Verletzungsrisiko verbunden ist. Immer dann, wenn jemand sich verletzt (auch während der Shows), krank wird oder auch einfach mal Urlaub hat, kommt sie ins Spiel. Sie durfte sechs, sehr unterschiedliche Rollen des Musicals erlernen und diese auf der Bühne verkörpern. Sie spielte Belle (den Barwagen), Carrie (den Gepäckwagen), Coco (den französischen Zug), Rocky 3 (den Kastenwagen vom Frachtzug), Wrench (den Reperaturwagen) und Joule (den Sprengstoffwagen).



Mit über 20 neuen Darstellern fing Liss zusammen in Bochum an. „Ich habe hier wirklich Freunde fürs Leben gefunden und wurde super gut aufgenommen.“ Sie fühle sich dort sehr wohl und komme mit allen „super gut“ zurecht. „Ich sage immer, das hier ist meine ‘Ersatz-Familie’.“



Zusätzlich zum täglichen Skateproben, Warm-up und zur Show macht Liss meistens noch ein Workout oder Pilates. Jeden Tag stecke sie mindestens fünf Stunden in ihren Rollschuhen, sonst halte sie die Show auch nicht durch. Grundsätzlich gibt es sieben Shows pro Woche. In den Ferienzeiten kommt dienstagabends noch eine Show dazu (von Dienstag bis Freitag jeweils eine Show sowie samstags und sonntags jeweils zwei Shows hintereinander). Gut und viel essen, viel trinken, viel Schlaf und dazu Yoga – so hält sich Liss fit.



Ihr gefallen alle Songs der Hauptrolle Pearl sehr gut, einer ihrer absoluten Favoriten in der Show ist das Opening mit dem Song „Rolling Stock“. Gleichzeitig zu singen und zu skaten, sei anfangs sehr schwierig gewesen. Je öfter man es mache und je sicherer man mit seinen Skates werde, desto besser werde es.



Liss ist nun bis Mai 2024 in Bochum beim Starlight Express. Ob sie dann bleibt oder ob es sie weiterzieht, werde sich bestimmt bald zeigen. Über ihren Broadway-Traum, der weiter lebt (das IK berichtete), sagt sie, dass dieser aus ihrer Sicht bei jedem Darsteller vorhanden sei. „Das ist natürlich immer ‘oberste Liga’. Allerdings komme das erfolgreichste Musical der Welt nicht etwa vom Broadway, sondern befinde sich in Bochum. Dies sei „auch etwas ganz Besonderes“ – und irgendwie ihr „kleiner Broadway“, sagt Liss lachend. In Bochum ist sie auch nicht ganz aus der Welt – und freut sich daher, dass sie zwischenzeitlich „immer mal wieder“ in ihre alte Heimat nach Oerrel zurückkehren kann.



• In einer SAT.1-Dokumentation über das Musical ist Liss am Donnerstag, 3. August, ab 22.20 Uhr nach eigenen Angaben „sehr viel zu sehen“. Sie habe dem Fernseh-Team Interviews gegeben.