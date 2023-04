Beleuchtung für das Hankensbütteler Mahnmal?

Von: Pascal Patrick Pfaff

Am Mahnmal sprachen Ausschussmitglieder mit Verwaltungsmitarbeiter Patrick Dammann (r.) und Dr. Günter Dickmann (nicht im Bild) über die Zukunft des Bauwerkes. © Pfaff, Pascal Patrick

Hankensbüttel – Dr. Günter Dickmann hat seinen Antrag in Stichworte gefasst: „Erneuerung des Denkmalwegs zum Mahnmal hin; Papierkorb (versuchsweise); Installation von Kameras“. Dies und eine Reihe anderer Maßnahmen möchte der ehemalige Geschichtslehrer am Hankensbütteler Mahnmal an der Steimker Straße umgesetzt wissen. Es gehe ihm um eine Aufwertung des Geländes samt Friedhof.



Nachsorge gegen den Vandalismus

„Die Bürger müssen das Gefühl bekommen, dass sie den Ort rund um den Denkmalplatz nicht verdrecken dürfen“, begründete Dickmann sein Anliegen nun zum wiederholten Male vor Hankensbütteler Lokalpolitikern. Zuletzt vor den Mitgliedern des Jugendausschusses. Und der Historiker hat allen Grund für seine Veränderungswünsche. So hat es in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Spuren von Vandalismus am Mahnmal gegeben: Scherben auf dem Boden, kaputte Info-Tafeln und Schmierereien an den Wänden.



Dickmann regt daher an, ein Schild aufstellen zu lassen, auf dem Regeln zum Besuch des Geländes formuliert sind. Auch könne er sich vorstellen, dass eine Beleuchtung mehr auf den Ort und etwaige Personen aufmerksam macht.



Beim Treffen mit den Ausschussmitgliedern am Mahnmal kam es denn auch zu einem gedanklichen Austausch, nicht aber zu einer Abstimmung. Hankensbüttels Bürgermeister Dirk Köllner (CDU) plädierte in diesem Zuge dafür, dass es „keine großartigen Veränderungen geben“ soll. Alles, was kaputt ist, müsse jedoch wiederhergestellt werden. „Die Tafelbeschriftung, das Mauerwerk am Eingang und die losen Steinplatten vor dem Turm sind dann zum Beispiel in einem Rutsch zu machen.“ Er sei dafür, über Kameras zu reden.



Laut Patrick Dammann, Leiter der Abteilung Bürgerservice bei der Samtgemeinde Hankensbüttel, braucht es dafür aber einen Grund. Er zweifle daran, dass die Vorfälle ausreichen, um vor dem Landkreis und der Denkmalbehörde in Braunschweig eine Kamera zu rechtfertigen. „Es ist hier ja denkmalgeschützt, die müssen so eine Idee abnehmen. Aber wir werden das prüfen“, versicherte der Verwaltungsmitarbeiter.



Kritik am Tempo der Umsetzung

Steffen Gutowski (CDU) konnte sich indes mit Dickmanns Idee von einer Beleuchtung anfreunden. „Dadurch wäre der Platz besser sichtbar. Einige Projekte wie das mit der Kamera werden aber sehr teuer sein. Wir müssen erst mal grundsätzlich klären, wo wir hinwollen.“ Dabei brachte Thomas Sordel (Bündnis für Hankensbüttel) noch eine andere Überlegung ins Spiel. Für ihn sei es ein Ansatz, Bewegungsmelder zu installieren.



Elisabeth van Werde (WIH) störte sich indes am Umsetzungs-Tempo für die möglichen Maßnahmen: „Ich habe das Gefühl, dass wir noch immer auf dem Stand vom letzten August sind.“