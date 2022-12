Gemeinde Dedelstorf: 9 Anträge für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen

Von: Paul Gerlach

Michael Kopmann stellte den Ratsleuten sein geplantes Projekt bei Repke vor. In der Gemarkung Oerrel möchten Erich und Delf Drangmeister ebenfalls eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage installieren. © Gerlach, Paul

Gemeinde Dedelstorf – Das Interesse der Projektierer ist enorm: Bei der Dedelstorfer Bürgermeisterin Ulrike Bührke liegen inzwischen neun Anträge für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen auf dem Schreibtisch. Die Gemeinde hat sich daher auf den Weg gemacht und schon früh einen Kriterienkatalog fertiggestellt. Dieser soll nun der Samtgemeinde und den weiteren Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Die drei PV-Projekte bei Weddersehl, Oerrel und Langwedel wurden bereits bei der sehr gut besuchten, vorherigen Ratssitzung in der Heidequelle in Oerrel vorgestellt (das IK berichtete). Nun blieb bei der Ratssitzung am Donnerstagabend, 1. Dezember, im Gasthaus Heidekrug in Langwedel ebenfalls kaum ein Sitzplatz frei. Dieses Mal wurden dem großen Publikum zwei Vorhaben bei Repke und in der Gemarkung Oerrel präsentiert. Die weiteren (mindestens) vier Projekte werden somit in 2023 den Ratsleuten und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bei Oerrel geht es um zwei Flächen mit insgesamt 13,3 Hektar. Diese sollen rund 4000 Haushalte versorgen können. Bei Repke geht es um rund 8 Hektar, die zur Versorgung von etwa 2900 Haushalten (als Äquivalent) dienen könnten. Bei beiden Projekten wurde eine mögliche Bürgerbeteiligung angesprochen.

Bürgermeisterin Bührke betonte bei der Sitzung, dass sie Freiflächen-PV als Chance für die Region sehe, dies sei eine Gelegenheit für die Bürger und für die Kommune. „Wir sind benachteiligtes Gebiet.“ Alles solle aber mit Augenmaß und zum Wohle aller Bürger geschehen. Der Gemeinderat wolle PV-Anlagen in jedem der sieben Dörfer zulassen. Es gebe allerdings eine Flächenbegrenzung: Die maximale Größe der Solarparks beträgt 5 Prozent der Gemarkung des jeweiligen Ortes.



Das ist aber nur eines von mehreren Kriterien. Diese hat die Kommune zu einem Katalog zusammengefasst, zu dem man sich laut Bührke „sehr viele Gedanken“ gemacht hat. Der Katalog, der der Gemeinde als Entscheidungshilfe sowie den Projektierern und Grundstückseigentümern als Checkliste dienen soll, wurde einstimmig beschlossen. Der Rat erhofft sich, dass die anderen Kommunen ihn komplett oder in großen Teilen übernehmen – und sich so auch eine ganze Menge (Denk-)Arbeit sparen. Der Katalog findet sich in der aktuellen Variante – die Gemeinde behält sich vor, ihn jederzeit zu aktualisieren – unter www.sg-hankensbuettel.de (Stichwort „Kriterienkatalog“ in der Suchmaske eingeben).



Bis zum Zeitpunkt, dass die ersten Anlagen ans Netz gehen, ist es noch „ein weiter Weg“, sagte Bührke auf Nachfrage eines Bürgers. Wann dies der Fall sein könnte – das könne sie derzeit nicht beantworten.