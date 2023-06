C-Gebäude der Karl-Söhle-Schule: Sanierung oder Abriss?

Von: Paul Gerlach

Wird es eine Sanierung oder ein Abriss? Beim C-Gebäude der Hankensbütteler Karl-Söhle-Schule stellen sich derzeit grundsätzliche Fragen. © Gerlach, Paul

Hankensbüttel – An der Hankensbütteler Karl-Söhle-Schule ist eine Sanierung des C-Gebäudes in der Diskussion – oder kommt es womöglich gar zu einem Abriss? Was die Zukunft des Gebäudes angeht, werden derzeit große Fragen gewälzt – zuletzt im Schulausschuss der Samtgemeinde am Montag, 12. Juni.

Samtgemeindebürgermeister Henning Evers verdeutlichte bei der Sitzung, warum die Verwaltung dafür einen Aufschlag gemacht hat. Mitarbeiterin Regina Hannuschka hat ein umfangreiches Infopaket mit Daten und Fakten zur Schule zusammengestellt, was bei der Sitzung mehrfach lobend herausgestellt wurde. Laut Evers geht es darum, die Schule jetzt zukunftsfähig aufzustellen. Es gebe nicht nur eklatante Mängel in Sachen Brandschutz, die angegangen werden müssen. Die Einrichtung sei auch immer wieder im Investitions-Haushalt aufgetaucht, ohne dass letztlich etwas geschehen sei. Nun gelte es, die Varianten fürs C-Gebäude, das 1967 entstand, aufzuzeigen. Zuletzt habe es – nach einzelnen Begehungen – ein dringend nötiges Gespräch zwischen der Verwaltung, Schulleiterin Christina Schulze und Silke Schröder als Ausschussvorsitzender gegeben. Dabei habe man sich auf einen Fahrplan verständigt.



Dieser besprochene Weg soll nun offenbar auch politisch beschritten werden: Denn der Ausschuss empfahl dem Samtgemeinderat einstimmig, dass die Verwaltung mit einem Planungsbüro den Standort und die bauliche Substanz des C-Gebäudes auf die Zukunftsfähigkeit hin überprüfen soll. Dies soll mit der künftigen schulpädagogischen Nutzung abgestimmt werden. Die erforderlichen Mittel wurden im Haushaltsplan 2023 bereitgestellt.



Kleinere Räume?

Zuletzt war laut Verwaltung die Frage aufgekommen, ob nicht zunächst eine Sanierung des C-Gebäudes sinnvoll wäre. Neun von zwölf Klassenräumen befinden sich dort. Jedoch soll nach dem Willen der Beteiligten die Nutzung des Gebäudes generell überdacht werden – bevor weitere Schritte in die Wege geleitet werden. Beantwortet werden müssen demnach die Fragen, ob der Standort erhalten bleiben soll. In diesem Fall müsste man in puncto Brandschutz und energetische Sanierung aktiv werden. Als Frage in den Raum gestellt wird ebenfalls, wie sich neue, auch kleinere Räume gestalten lassen. In diesem Zug könne man auch über Maßnahmen nachdenken, um das Thema Inklusion am gesamten Standort nachhaltig zu verbessern.

Die Schülerzahlenprognose lasse indes nach Angaben der Verwaltung erwarten, dass der Standort in den nächsten Jahren nicht kleiner wird oder gar anwachse. Aus dem Rathaus kommt daher die Anregung, zur zukünftigen Ausrichtung der Schule diesen Weg zu beschreiten und erste Schritte einzuleiten, damit ein moderner Standort geschaffen werden könne.



Lösung für 40, 50 Jahre

Bei der Sitzung betonte Rathaus-Chef Evers, dass es nicht um „Schöner Wohnen“ gehe, sondern eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung her müsse. Gemeinsam mit der Schule und der Politik wolle man sich ergebnisoffen auf den Weg machen und das C-Gebäude „endlich angehen“, vielleicht etwas Neues gestalten. Günstig wird das jedenfalls nicht. Aber: „Es geht nicht mehr anders“, so Evers. Gerade mit Blick auf den Brandschutz stehe man „mit dem Rücken zur Wand“. Patrick Dammann von der Verwaltung sprach von einem sechsstelligen Rahmen bei der Investition. Das Ziel sei eine Lösung mit einer Nutzungsdauer von 40, 50 Jahren.

Werner Rodewald (CDU) sagte, es sei gut so, dass es reichlich Kinder gebe – entgegen von Prognosen in der Vergangenheit. Damit habe man ein „Luxusproblem“. Die Politik sei gewillt, in der Angelegenheit etwas nach vorne zu bringen. Es gelte, eine – noch offene – Lösung zu finden, dabei müsse man auch offen über einen möglichen Abriss reden. Inge Elvers (Bündnis 21) hob die Wichtigkeit der Karl-Söhle-Schule hervor. Es sei notwendig, das Ganze gemeinsam mit der Schule anzugehen. Der Tenor im Ausschuss war, etwas zu entwickeln – zusammen mit der Einrichtung.