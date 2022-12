Freiland-Photovoltaik: Vorrang für versiegelte Flächen in der Samtgemeinde?

Von: Paul Gerlach

Mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach von öffentlichen oder privaten Haushalten würde eine bereits versiegelte Fläche bebaut werden. Freie Bodenareale blieben so unberührt. © Marijan Murat

Samtgemeinde Hankensbüttel – In der Samtgemeinde Hankensbüttel schälen sich konkrete Vorstellungen der Politik heraus, was die Projekte in Sachen Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen angeht. Ein entsprechender Antrag des Bündnisses 21, den Thomas Lucker (Grüne) vortrug, wurde jetzt vom Samtgemeinde-Bauausschuss bei vier Enthaltungen der CDU-Fraktion an den Samtgemeinderat empfohlen.



Wildwuchs verhindern

Das Bündnis betont, dass ein Kriterienkatalog folgende Punkte enthalten sollte: So soll sichergestellt werden, dass nicht Einzelinteressen von Investoren und unmittelbaren Flächenbesitzern unterstützt werden beziehungsweise im Vordergrund stehen. Zudem sollen übergreifende Ziele verfolgt werden. Dazu gehört demnach eine Investitionsbeteiligung von Einwohnern an den Projekten. Der produzierte Strom soll unmittelbar in der Samtgemeinde für Firmen, Privathaushalte und für die Elektromobilität genutzt werden.



Zur Begründung wird angeführt, dass einem Wildwuchs und einem Gegeneinander- Ausspielen der Gemeinden durch die Investoren und investorengesteuerte Entscheidungen entgegengewirkt werden soll. Mit dem Katalog sollen den Gemeinden Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben werden. Dadurch sollen die Akzeptanz gefördert sowie ökonomische, soziale und ökologische Aspekte miteinander in Einklang gebracht werden. Auch, um eine mögliche Blockadehaltung, wie bei Windenergieanlagen, zu vermeiden. Zudem sei ein breiter Diskussions- und Entwicklungsprozess notwendig, in den alle gesellschaftlichen Gruppen eingebunden werden. Dem Bündnis sei es mit dem Antrag wichtig gewesen, dass Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden, damit keine Neiddebatte aufkommt.



Versiegelung im Blick

Ausschließlich optimale Standorte nach den Anforderungen des Kriterienkatalogs sollen demnach genutzt werden – auch wenn diese überproportional nur in einer Mitgliedsgemeinde liegen. Umwelt- und Naturschutzaspekte sollen als Ausgleich für die industriell umgewandelte Fläche gefördert werden. Die umgewandelten Flächen sollen nach der Nutzungsdauer wieder in die ursprüngliche Situation zurückgeführt werden.



Versiegelte Flächen nutzen

Lucker sprach sich bei der Sitzung dafür aus, dass bereits versiegelte Flächen auf Parkplätzen und auf Deponien sowie auf Dächern von Scheunen, Turnhallen und Privathäusern genutzt werden sollten. „Das wäre der beste Weg und das würde ich lieber sehen als solche Anlagen auf Wiesen und auf dem Acker.“ Zudem müsse ein Ausgleich für diese Flächen geschaffen werden. Es sollten möglichst straffe Vorgaben im Hinblick auf die Bodenwerte geschaffen werden, jede Gemeinde solle sich am besten eine Obergrenze bezüglich der Anlagen geben. Eine solche Rahmung insgesamt hält Lucker für wichtig für die Samtgemeinde. Sie bringe darüber hinaus Rechtssicherheit für die Investoren. Christiane Fromhagen (CDU) verwies bei der Sitzung darauf, dass die Landwirte derzeit nach Alternativen suchen, unter anderem bei der Freiflächen-PV.