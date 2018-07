Fläche von knapp 10.000 Quadratmetern in Flammen: Wald- und Moorbrand in Oerrel

Insgesamt knapp 130 Feuerwehrleute im Einsatz

Oerrel. Das war ein Schreck für die Oerreler Feuerwehrkameraden. Gerade hatten sie am Samstagvormittag bei der Nachkontrolle der am Freitag abgebrannten Waldfläche letzte, einzelne Brandnester abgelöscht, da stand die komplette Fläche von ca. 10.000 Quadratmeter schon wieder in Flammen.